Не держит ручник или стояночный тормоз: водителям назвали распространенные причины

В любом случае – это опасно

Часто водители сталкиваются с проблемами, связанными с тем, что ручник или стояночный тормоз не держит должным образом. Это очень опасно, ведь ваш автомобиль может скатиться во время парковки и повредить другие автомобили. Также машина может скатиться во время движения под горку в пробках.

Стояночный тормоз обязательно должен быть исправным. Но он не всегда хорошо держит, и для этого есть причины. "Телеграф" собрал все возможные причины того, почему ручник не до конца выполняет свои функции.

Изношенные тормозные колодки ручника

Наиболее распространенной причиной неправильной работы ручника являются изношенные тормозные колодки, ответственные за стояночный тормоз. Их износ – это естественный процесс, который происходит вследствие регулярного использования автомобиля. Однако если не обращать внимания на своевременную замену, это может привести к неисправности ручника.

Ручник не правильно настроен

Регулярная проверка и надлежащая настройка стояночного тормоза также важны для его эффективности. Неправильная регулировка может сделать его слишком свободным или, наоборот, слишком "затянутым", что приведет к его чрезмерному износу или неисправности.

Повреждение тросов

Повреждение тормозных тросов или их неправильная настройка также может повлиять на работу ручника. Утратившие свою упругость тросы могут привести к потере эффективности стояночного тормоза.

Важно учитывать, что стояночный тормоз является не только средством удержания автомобиля на месте, но и элементом безопасности. Поэтому, при обнаружении каких-либо проблем с работой ручника, следует немедленно обращаться к квалифицированному автомастеру. Обеспечив регулярный технический осмотр и своевременное обслуживание, вы гарантируете безопасность автомобиля и комфортное вождение.

Как ранее писал Телеграф, за одно из правонарушений может светить до 40 800 гривен штрафа или до 8 лет лишения свободы. Водителям нужно помнить об этом.