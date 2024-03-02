Как часто нужно менять технические жидкости и расходники на авто: эффективные советы водителям
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Это поможет продлить эксплуатацию машины на более длительный срок.
Чтобы автомобиль работал безупречно, надо за ним всегда ухаживать. Так, одним из основных факторов продления срока эксплуатации машины являются технические жидкости и расходники.
Avtomir рассказал о том, как часто нужно их менять, чтобы потом вам не пришлось тратить сумасшедшие средства на ремонт авто. Обычно все необходимые процедуры и периодичность их выполнения указаны в сервисной книге, однако каждый автомобилист должен знать это наизусть.
Что входит в перечень технических жидкостей и расходников
Одним из таких является бензин. Он теряет свои свойства в течение года, а на его сохранность влияет конденсат. Вода в баке может появиться из-за высокой влажности воздуха, некачественного топлива или неаккуратности во время заправки машины.
Далее следует дизель. Он теряет свои свойства за полгода – если температура на улице превышает +25°C, а при более низких температурах – до года. Не забывайте и о стекломойных жидкостях. Ее нужно заменять в соответствии с температурой на улице. Зимой летняя омывайка потеряет текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит путешествие резким запахом, если она сделана на основе изопропилового спирта.
Если речь идет о моторном масле, то оно рассчитано на год, если уже залито в двигатель. Если она просто стоит в канистре – 5 лет. Принимая во внимание трансмиссионные жидкости, то при небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: МКП – примерно 8 лет, АКП – 5-7 лет.
Тормозные жидкости, в свою очередь, нужно заменять раз в 2-3 года. Жидкости для усилителей руля "живут" 5-7 лет или 120-150 тысяч км.
Что касается расходников, то в первую очередь речь идет о фильтрах. Салонный – замена каждый год, чтобы не накапливались бактерии. Воздушный заменяем не чаще, чем каждые 15 тысяч км. С фильтром растительного масла все просто: обязательна его замена вместе с маслом. Топливный фильтр – самый живущий, многие изготовители не включают его замену в регламент. Многое зависит от качества бензина – точно фильтр следует поменять, если вы купили подержанную машину, которую неизвестно где и чем заправляли.
Стеклоочистители, в свою очередь, нужно менять хотя бы раз в год. Свечи зажигания следует заменять каждые 30-60 тысяч км пробега. Ремни в приводе ГРМ необходима их замена согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже раза в 5 лет: резина стареет даже когда не работает. Рекомендуем заменять приводные ремни по реальному состоянию.
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