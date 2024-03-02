Как часто нужно менять технические жидкости и расходники на авто: эффективные советы водителям

Это поможет продлить эксплуатацию машины на более длительный срок.

Чтобы автомобиль работал безупречно, надо за ним всегда ухаживать. Так, одним из основных факторов продления срока эксплуатации машины являются технические жидкости и расходники.

Avtomir рассказал о том, как часто нужно их менять, чтобы потом вам не пришлось тратить сумасшедшие средства на ремонт авто. Обычно все необходимые процедуры и периодичность их выполнения указаны в сервисной книге, однако каждый автомобилист должен знать это наизусть.

Что входит в перечень технических жидкостей и расходников

Одним из таких является бензин. Он теряет свои свойства в течение года, а на его сохранность влияет конденсат. Вода в баке может появиться из-за высокой влажности воздуха, некачественного топлива или неаккуратности во время заправки машины.

Далее следует дизель. Он теряет свои свойства за полгода – если температура на улице превышает +25°C, а при более низких температурах – до года. Не забывайте и о стекломойных жидкостях. Ее нужно заменять в соответствии с температурой на улице. Зимой летняя омывайка потеряет текучесть и замерзнет. А зимняя жидкость летом испортит путешествие резким запахом, если она сделана на основе изопропилового спирта.

Если речь идет о моторном масле, то оно рассчитано на год, если уже залито в двигатель. Если она просто стоит в канистре – 5 лет. Принимая во внимание трансмиссионные жидкости, то при небольших пробегах ориентировочные сроки эффективной службы следующие: МКП – примерно 8 лет, АКП – 5-7 лет.

Тормозные жидкости, в свою очередь, нужно заменять раз в 2-3 года. Жидкости для усилителей руля "живут" 5-7 лет или 120-150 тысяч км.

Что касается расходников, то в первую очередь речь идет о фильтрах. Салонный – замена каждый год, чтобы не накапливались бактерии. Воздушный заменяем не чаще, чем каждые 15 тысяч км. С фильтром растительного масла все просто: обязательна его замена вместе с маслом. Топливный фильтр – самый живущий, многие изготовители не включают его замену в регламент. Многое зависит от качества бензина – точно фильтр следует поменять, если вы купили подержанную машину, которую неизвестно где и чем заправляли.

Стеклоочистители, в свою очередь, нужно менять хотя бы раз в год. Свечи зажигания следует заменять каждые 30-60 тысяч км пробега. Ремни в приводе ГРМ необходима их замена согласно инструкции, а при небольших пробегах – не реже раза в 5 лет: резина стареет даже когда не работает. Рекомендуем заменять приводные ремни по реальному состоянию.

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