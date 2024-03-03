Водіям розповіли, чому не можна їздити з майже порожнім баком

Не тільки тому, що можна зупинитись десь посеред шосе

Деякі водії, упевнені в тому, що вони знають свою машину, спокійно реагують на те, що лампочка рівня палива блимає. Скоріш за все, вони пересвідчились, скільки авто може проїхати, коли покажчик вказує на порожній бак.

Проте мало хто з них в курсі, як негативно це впливає на їхній автомобіль. Розповідаємо разом з Carsome, що може статися, якщо поступати так постійно.

Знос паливного насоса

Паливний насос призначений для перекачування палива у двигун. Однак ви повинні знати, що коли паливо обтікає насос, воно діє як охолоджувач.

Доки ви їдете, пальне виконує свою функцію, але лише до того моменту, поки його рівень не стане критично низьким. Якщо паливний насос не охолоджується, то швидше зношується і навіть може вийти з ладу.

У двигун може попасти сміття та відкладення з мастила

Паливо містить багато хімічних речовин і присадок. Це означає, що вони з часом перетворюються на мул. Згодом ці відкладення осідають на дні бака.

Якщо ви постійно їздите з порожнім паливним баком, швидше за все, насос засмоктуватиме паливо з дна бака разом із мулом. Так, паливний фільтр затримує деяку частину осаду, але він може швидко забитись.

Потрапляння повітря у систему

Паливний насос тому і називається паливним, бо він призначений для закачування палива. Якщо його немає, насос закачує повітря. Це загрожує катастрофічним пошкодженням двигуна і дорогим ремонтом.

Зупинка посеред дороги

Це більше небезпечно, ніж технічна несправність вашого авто. Зупинившись посеред дороги, ви миттєво можете стати небезпекою для інших авто. Уявіть, наприклад, що пальне закінчилось при підйомі вгору, а позаду є машини, які їхали швидше?

Якщо авто заглухне, гальма і підсилювач керма теж працюють не так, як треба. А відкочування назад може спричинити аварію.

Коли потрібно їхати на заправку?

Більшість експертів стверджують, що заправлятися потрібно тоді, коли стрілка досягає чверті бака. Це убезпечить вас від потенційних проблем з паливною системою, а також означатиме, що ви завжди матимете достатню кількість пального, щоб доїхати до заправки.

Щоб знати, скільки ви ще маєте часу, розраховуйте, що сигнальна лампа загоряється, коли в баку залишається від 7 до 11 літрів пального. Але це дуже залежить від марки авто. Маленькі економічні автомобілі мають менші баки, тому у них лампочка може загорітись і при залишку в 5 л палива, а у великого позашляховика — при 15 літрах.

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