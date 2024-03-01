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Качество бензина можно проверить в домашних условиях: действенные советы водителям

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
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Проверить топливо без проблем можно дома
Проверить топливо без проблем можно дома. Фото Открытые источники

За должное топливо ваша машина будет "благодарить" вас еще достаточно времени

Если вам захотелось проверить качество бензина, то совсем не обязательно обращаться к специалистам. Понять, действенное ли еще топливо можно понять, находясь дома.

"Телеграф" подготовил для водителей действенные советы, как узнать, качественный ли у вас бензин и не застоялся ли он. Первым делом, основными признаками этого являются: слабый запах, отсутствие странных ароматов и запах гнилости.

Кроме того, перед тем, как заливать бензин в бак, убедитесь в производителе. Качественный бензин имеет соответствующую маркировку и сертификацию. Влияет на его качество и цвет – он должен быть прозрачным или светло-желтым. Некачественный бензин, в свою очередь, будет темного цвета или с каким-нибудь оттенком.

Что касается застоя бензина, то нужно проверить, не откладывается ли он на стенках бутылки и емкости. Если вы это заметили, то лучше от него избавиться. Также показателем качества бензина будут служить и звуки, которые издает ваше авто. Кроме того, на некачественный бензин будет указывать и уменьшение мощности машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину недельные объемы импорта автомобильного топлива упали до 20-месячного минимума. Это произошло из-за блокирования границы польскими фермерами.

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#Бензин #Пальне