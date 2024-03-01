Качество бензина можно проверить в домашних условиях: действенные советы водителям

За должное топливо ваша машина будет "благодарить" вас еще достаточно времени

Если вам захотелось проверить качество бензина, то совсем не обязательно обращаться к специалистам. Понять, действенное ли еще топливо можно понять, находясь дома.

"Телеграф" подготовил для водителей действенные советы, как узнать, качественный ли у вас бензин и не застоялся ли он. Первым делом, основными признаками этого являются: слабый запах, отсутствие странных ароматов и запах гнилости.

Кроме того, перед тем, как заливать бензин в бак, убедитесь в производителе. Качественный бензин имеет соответствующую маркировку и сертификацию. Влияет на его качество и цвет – он должен быть прозрачным или светло-желтым. Некачественный бензин, в свою очередь, будет темного цвета или с каким-нибудь оттенком.

Что касается застоя бензина, то нужно проверить, не откладывается ли он на стенках бутылки и емкости. Если вы это заметили, то лучше от него избавиться. Также показателем качества бензина будут служить и звуки, которые издает ваше авто. Кроме того, на некачественный бензин будет указывать и уменьшение мощности машины.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Украину недельные объемы импорта автомобильного топлива упали до 20-месячного минимума. Это произошло из-за блокирования границы польскими фермерами.