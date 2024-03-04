Появились шпионские снимки первого серийного летающего автомобиля (фото)

По дизайну кое-что напоминает Tesla Cybertrack

О планах по выпуску летающих автомобилей в мире известно уже несколько лет. Выдающиеся производители автомобилей, таких как Xpeng Motors, предлагают общественности свои футуристические инновации.

Наряду с этим, многие не верят в то, что такие летательные автомобили увидят свет уже в скором будущем. Но шпионские фото могут доказать, что это не так. В частности, первый в мире умеющий летать серийный автомобиль сфотографировали в камуфляже. Об этом пишет Carnewschina.

По предварительной информации, автомобиль от Xpeng Motors, который будет уметь летать, получит название Land Carrier. Это некая комбинация летательного аппарата и внедорожника.

Что известно о Xpeng Land Carrier

В прошлом месяце китайская компания объявила о подписании договора с компанией Huitian/AeroHT. Она известна во всем мире как производитель летательных аппаратов. Тогда было объявлено о планах по производству летательного аппарата в конце 2025 года. Над разработкой этих аппаратов работают уже давно, в прошлом году даже получили три патента на летающие авто.

Насколько известно публике, планируют выпустить три летающих автомобиля. Это Х2, Land Carrier и еще один автомобиль, который пока не имеет названия.

Представленный на фото экземпляр, согласно заявлениям фотошпионов, – это как раз Land Carrier. Он имеет специальную конструкцию без колес, напоминающую небольшой вертолет с пропеллерами. Также можно будет ездить по земле. В прошлом году также называли предварительную стоимость такого ТС — около 140 тысяч долларов.

Однако есть большая проблема — у КНР очень строгие правила воздушного пространства, согласно которым летать на низких высотах нельзя. Вероятно, их сменят, когда автомобили в будущем смогут летать.

Ранее "Телеграф" писал, что кроссовер BYD Song тратит всего 4,4 литра бензина на 100 км. Он снабжен гибридной силовой установкой.