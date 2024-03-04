З’явились шпигунські знімки першого серійного літаючого автомобіля (фото)

За дизайном дещо нагадує Tesla Cybertrack

Про плани з випуску літаючих автомобілів у світі відомо вже кілька років. Видатні виробники автомобілів, як-от Xpeng Motors, пропонують громадськості свої футуристичні інновації.

Поряд з цим, багато хто не вірить у те, що такі літальні автомобілі побачать світ уже в недалекому майбутньому. Та шпигунські фото можуть довести, що це не так. Зокрема, перший у світі серійний автомобіль, який вміє літати, сфотографували у камуфляжі. Про це пише Carnewschina.

За попередньою інформацією, автомобіль від Xpeng Motors, що вмітиме літати, отримає назву Land Carrier. Це така собі комбінація літального апарату та позашляховика.

Що відомо про Xpeng Land Carrier

Минулого місяця китайська компанія оголосила про підписання договору з компанією Huitian/AeroHT. Вона відома у всьому світі як виробник літальних апаратів. Тоді було оголошено про плани з виробництва літального апарату наприкінці 2025 року. Над розробкою цих апаратів працюють уже давно, минулого року навіть отримали три патенти на літаючі авто.

Наскільки відомо публіці, планують випустити три літаючі автомобілі: Х2, Land Carrier і ще один автомобіль, який поки не має назви.

Представлений на фото екземпляр, згідно з заявами фотошпигунів, — це якраз Land Carrier. Він має спеціальну конструкцію без коліс, що нагадує невеличкий гелікоптер з пропелерами. Також можна буде їздити по землі. Минулого року також називали попередню вартість такого ТЗ — близько 140 тисяч доларів.

Проте є велика проблема — у КНР дуже суворі правила повітряного простору, через які літати на низьких висотах не можна. Ймовірно, їх змінять, коли автомобілі у майбутньому зможуть літати.

Раніше "Телеграф" писав, що кросовер BYD Song витрачає лише 4,4 літра бензину на 100 км. Він оснащений гібридною силовою установкою.