Расход топлива 4 л/100 км: кроссовер BYD Song стал еще дешевле

Автомобиль может просто уничтожить своих бензиновых конкурентов

Китайцы выпустили новую версию гибридного кроссовера BYD Song Pro DM-i Honor Edition. Он имеет запас хода 1090 км на бензине и электричестве.

Согласно заявлениям производителя, автомобиль тратит всего 4,4 литра бензина на 100 км пути. Об этом пишет издание Carnewschina.

BYD Song Pro DM-i Honor Edition: цены и технические характеристики

Поскольку бренд BYD, который сейчас является одним из самых популярных в Поднебесной, стремится перегнать конкурентов, выпускающих авто с бензиновыми двигателями, он снизил цену на свой новый кроссовер почти на 3 тысячи долларов. Новое поколение стоит от 15 тысяч долларов, что очень дешево, как для автомобиля такого размера и с таким наполнением.

В сравнении с предшественником, обновленная модель получила новую переднюю решетку. Размеры остались без изменений. Интересен черный цвет корпуса, которого раньше в дизайне не было.

Внутри перемен почти нет. Салон оснащен поворотным экраном диагональю 15,6 дюйма. Есть приборная панель на 8,8 дюйма, девять динамиков, вентиляция сидений, подогрев.

Относительно технических характеристик, то силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, а также электродвигателя на 145 кВт. Также в автомобиле есть батарея на 12,9 кВт⋅ч, которая предоставляет 59 км запаса хода. В топовой комплектации батарея больше — она предоставляет 85 километров запаса хода на чистом электричестве.

Есть пять комплектаций автомобиля по цене от 15 до 19 тысяч долларов США. За 2 года этот автомобиль подешевел более чем на 3600 долларов США.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский рынок новых легковых авто показал безумный рост. Так, этот сегмент в прошлом месяце показал +51% по сравнению с февралем 2023 года.