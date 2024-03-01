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Расход топлива 4 л/100 км: кроссовер BYD Song стал еще дешевле

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
Дата публикации
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Автор
BYD Song Pro DM-i Honor Edition Новость обновлена 01 марта 2024, 13:55
BYD Song Pro DM-i Honor Edition

Автомобиль может просто уничтожить своих бензиновых конкурентов

Китайцы выпустили новую версию гибридного кроссовера BYD Song Pro DM-i Honor Edition. Он имеет запас хода 1090 км на бензине и электричестве.

Согласно заявлениям производителя, автомобиль тратит всего 4,4 литра бензина на 100 км пути. Об этом пишет издание Carnewschina.

BYD Song Pro DM-i Honor Edition: цены и технические характеристики

BYD Song Pro DM-i Honor Edition

Поскольку бренд BYD, который сейчас является одним из самых популярных в Поднебесной, стремится перегнать конкурентов, выпускающих авто с бензиновыми двигателями, он снизил цену на свой новый кроссовер почти на 3 тысячи долларов. Новое поколение стоит от 15 тысяч долларов, что очень дешево, как для автомобиля такого размера и с таким наполнением.

В сравнении с предшественником, обновленная модель получила новую переднюю решетку. Размеры остались без изменений. Интересен черный цвет корпуса, которого раньше в дизайне не было.

BYD Song Pro DM-i Honor Edition авто

Внутри перемен почти нет. Салон оснащен поворотным экраном диагональю 15,6 дюйма. Есть приборная панель на 8,8 дюйма, девять динамиков, вентиляция сидений, подогрев.

BYD Song Pro DM-i Honor Edition салон

Относительно технических характеристик, то силовая установка состоит из 1,5-литрового бензинового двигателя, а также электродвигателя на 145 кВт. Также в автомобиле есть батарея на 12,9 кВт⋅ч, которая предоставляет 59 км запаса хода. В топовой комплектации батарея больше — она предоставляет 85 километров запаса хода на чистом электричестве.

Есть пять комплектаций автомобиля по цене от 15 до 19 тысяч долларов США. За 2 года этот автомобиль подешевел более чем на 3600 долларов США.

Ранее "Телеграф" писал, что украинский рынок новых легковых авто показал безумный рост. Так, этот сегмент в прошлом месяце показал +51% по сравнению с февралем 2023 года.

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#Авто #BYD #Гибрид #Экономный гибрид #Новый гибрид