Полиция нашла суперкар Ferrari гонщика "Формулы-1", угнанного почти 30 лет назад

Автомобиль оценили более чем в 400 тысяч долларов

Сотрудники полиции нашли в Великобритании похищенный суперкар Ferrari Testarossa F512M, принадлежащий бывшему пилоту "Формулы-1" Герхарду Бергеру. Этот автомобиль был объявлен в розыск 1995 года и только сейчас его удалось найти.

Как произошло похищение Ferrari F512M

О возвращении этого Ferrari сообщает Autocar. Отметим, суперкар угнали во время Гран-при Сан-Марино в 1995 году. Интересно, что Бергер на Volkswagen Golf даже пытался догнать злоумышленников на его машине. После того, Ferrari исчез из виду и о нем больше никто не слышал.

Позже полиция установила, что Ferrari F512M почти сразу переправили в Японию, а в 2023 году он оказался в Великобритании.

Позже коллекционер из США пытался купить Ferrari Testarossa. Полиция в ходе проверки обнаружила, что автомобиль находится в розыске. Итальянский автопроизводитель сразу обратился в британскую полицию и Ferrari конфисковали.

Суперкар Ferrari Testarossa

Ferrari F512M сохранился в достаточно хорошем состоянии. Сам суперкар оценили в 443 800 тысяч долларов.

Салон Ferrari Testarossa

Ferrari F512M – финальная версия модели Testarossa. Купе оборудовано оппозитным 12-цилиндровым двигателем объемом 4,9 л и мощностью 443 лошадиные силы. Оно способно разогнаться до 100 км/ч за 4,8 секунды и развивать 315 км/ч.

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