Поліція знайшла суперкар Ferrari гонщика "Формули-1", який викрали майже 30 років тому

Автомобіль оцінили в понад 400 тисяч доларів

Працівники поліції відшукали у Великій Британії викрадений суперкар Ferrari Testarossa F512M, який належить колишньому пілоту "Формули-1" Герхарду Бергеру. Цей автомобіль був оголошений у розшук 1995 року і от лише зараз його вдалося знайти.

Як відбулося викрадення Ferrari F512M

Про повернення цього Ferrari повідомляє Autocar. Зазначимо, суперкар викрали під час Гран-прі Сан-Марино 1995 року. Цікаво, що Бергер на Volkswagen Golf навіть намагався наздогнати зловмисників на його машині. Після того, Ferrari зник з поля зору і про нього більше ніхто не чув.

Згодом, поліція встановила, що Ferrari F512M майже одразу переправили до Японії, а 2023 року він опинився у Великій Британії.

Пізніше колекціонер із США намагався купити Ferrari Testarossa. Поліція під час перевірки виявила, що автомобіль перебуває в розшуку. Італійський автовиробник одразу ж звернувся до британської поліції і Ferrari конфіскували.

Суперкар Ferrari Testarossa

Ferrari F512M зберігся в досить непоганому стані. Сам суперкар оцінили в 443 800 доларів.

Салон Ferrari Testarossa

Додамо, Ferrari F512M – фінальна версія моделі Testarossa. Купе обладнано оппозитним 12-циліндровим двигуном об'ємом 4,9 л та потужністю 443 кінські сили. Воно здатне розігнатися до 100 км/год за 4,8 секунди і розвивати 315 км/год.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що в Україні продають колекційний спорткар Ferrari 360. Модель оцінили в досить пристойну суму.