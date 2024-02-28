На аукцион выставили заржавевший кабриолет Ferrari: его оценили более чем в миллион долларов

Таких всего изготовили чуть более 200 экземпляров

На продажу выставили Ferrari 250 GT Series II в 1960 году выпуска. Главной особенностью этого автомобиля является то, что он находится в полуразобранном состоянии и достаточно ржавый.

Соответствующий лот появился на аукционе Gooding&Company. Отмечается, что этот кабриолет был в собственности итальянского князя Алесандро Русполи и голливудского актера Роберта Вагнера, с которым этот автомобиль снимался в фильме "Розовая пантера". Возможно, именно с этим и связана космическая сумма, которую хотят получить за это авто – 1 000 000 – 1 300 000 долларов.

Ferrari 250 GT Series II

"Начинка" и техническая составляющая кабриолета Ferrari

С кузова Ferrari 250 GT содрана краска и кое-где он проржавел. Сидения и двигатель автомобиля сняты и хранятся отдельно. Всего таких автомобилей было создано 212 экземпляров.

В 1979 году один из владельцев решил восстановить автомобиль. Суперкар частично разобрали и подготовили к перекраске, однако реставрацию так и не удалось завершить. Кабриолет простоял покинутым до 2022 года.

Салон Ferrari 250 GT Series II

Модель довольно редкая, ведь изготовили всего 212 кабриолетов Ferrari 250 GT Series II с кузовом от ателье Pininfarina. Суперкар оборудован 3,0-литровым 240-сильным V12 и способен развить 240 км/ч.

Ранее Телеграф о том, что в Украине продают коллекционный спорткар Ferrari 360. Его выпустили в 1999 году и хотят за него получить 153 тысяч долларов.