В Тернополе заметили роскошный новенький электрокар Jaguar за 3 млн гривен (фото)

Среди тернопольских хрущевок заметили роскошный электрокар

Каждый день в Украине становится больше роскошных авто премиумкласса. Это дорогие спорткары, гиперкары и другие уникальные представители автопрома.

Их все чаще можно увидеть не только в мегаполисах и крупных городах, но и в провинциальных или просто небольших городках нашей страны. В частности, сегодня корреспондент "Телеграфа" сфотографировал почти в центре Тернополя роскошный Jaguar I-Pace EV 400.

Jaguar I-Pace EV 400: что известно об этом авто

Электрокар стоит от 1,5 до 3 миллионов гривен в зависимости от версии и года выпуска. Он оснащен электрической силовой установкой и имеет запас хода от 320 до 470 км.

Это ключевой конкурент семейства электромобилей Tesla, а также редкий экземпляр на наших дорогах. Электрический двигатель выдает мощность 294 кВт или 400 лошадиных сил, разгон до 100 км в час составляет всего 4.5 секунды, максимальная скорость – 260 км в час. Энергия поступает от аккумулятора емкостью 90 киловатт-часов.

Также здесь есть воздушная подвеска, которая позволяет регулировать расстояние кузова от дорожного покрытия. Среди функций безопасности здесь целый перечень — датчики мертвых зон, удержание в полосе, камеры кругового обзора и т.д.

Дизайн экстерьера спортивный с низким капотом, изящной линией крыши и прямоугольной задней частью, что способствует снижению коэффициента лобового сопротивления.

Конечно, это не единственный дорогой электрокар в Украине. Недавно, как писал "Телеграф", в Одессе был замечен ультрасовременный электрокар за 160 тысяч долларов. Это Lotus Eletre 2023 года выпуска.