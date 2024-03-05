Самый быстрый автомобиль от Volvo привезли в Украину: обзор электрокара (видео)

Это самая быстрая модель в истории Volvo

Новенький электрокар Volvo EX30 наконец-то привезли в Украину. Интересно, что это недорогой автомобиль со значительным запасом хода.

А еще – это самый быстрый автомобиль в истории шведского бренда Volvo. Первый украинский обзор этого авто предлагают обозреватели из InfoCar.

Это трендовый компактный кроссовер, целевой аудиторией которого является европейская молодежь. Общая протяженность авто составляет 4,23 метра. Стоит авто наравне с другими современными электрокарами в Европе – от 32 тысяч евро.

Volvo EX30 в Украине: технические характеристики и дизайн авто

Обозреватели считают, что Volvo планирует продать в Украине 300 автомобилей этой модели. При этом 80 из них уже проданы. Однако большинство покупателей из этих восьми десятков — всевозможные инфлюэнсеры, блоггеры и автоэксперты.

В салоне есть выбор из разных цветов, качественные сиденья. Ощутим минимализм — почти нет физических кнопок управления. Есть большой дисплей информационно развлекательной системы, беспроводная зарядка. Интерьер в стиле Tesla.

Силовая установка – электрическая, 400-вольтовая архитектура. Автомобиль построен на той же платформе, что и, к примеру, Zeekr Х.

Есть одномоторная и двухмоторная версия в трех комплектациях. Все они отличаются крышей — черной, контрастной в средней комплектации и стеклянной в топовой. Также есть разница в мощности электродвигателей – от 272 до 428 лошадиных сил. И, конечно, запас хода тоже отличается — диапазон составляет от 344 км у базовой модели до 675 км.

Гарантия – 3 года или 100 тысяч км пробега. Также бренд предлагает бесплатное обслуживание в течение этого времени. Больше смотрите в видео:

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