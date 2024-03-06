Запас хода более чем в 500 км: в продажу выходит дешевый электрокар от General Motors — какова его цена

На зарядку этого электромобиля уйдет 30-35 минут

В Китае официально презентовали электрокар – Wuling Bingo Plus. Этот автомобиль создан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC.

О выходе на рынок этой модели сообщает Weixin. Отмечается, что покупатели получат бюджетный китайский кроссовер Wuling Bingo Plus с электрической силовой установкой мощностью 102 лошадиные силы. Автомобиль получил батарейный блок емкостью 50 кВтч и запас хода по выбору — 401 км или 510 км.

Что собой представляет Wuling Bingo Plus

В длину эта модель 4,1 м при колесной базе 2610 мм, ширина – 1720 мм, а высота составляет 1575 мм. По размерам новинка даже немного компактнее Renault Duster. У него обтекаемый дизайн с выраженным носом, большими каплевидными фарами и спойлером на крыше. Также в списке оборудования: прозрачная панорамная крыша, колесные диски диаметром 17 дюймов и камеры кругового обзора.

В салоне на передней панели установлен небольшой виртуальный приборный щиток и сенсорный дисплей. Сидения обшиты алькантарой и разделены высоким подлокотником. Базовая комплектация включает 4 подушки безопасности, ESP, кондиционер и парктроник.

Wuling Bingo Plus

Салон Wuling Bingo Plus

Китайский электромобиль Wuling Bingo Plus позволяет разогнаться до 50 км/ч за 3,7 секунды. Быстрая зарядка батареи на 80% занимает 30-35 минут.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Toyota представила новый заряжаемый от Сети новый гибридный кроссовер. В настоящее время автомобили с гибридной силовой установкой сегодня очень популярны. Они помогают экономить на заправке и являются более экологичными, чем модели с ДВС.