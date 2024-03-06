У Тернополі помітили розкішний новенький електрокар Jaguar за 3 млн гривень (фото)

Посеред тернопільських хрущовок помітили розкішний електрокар

Щодня в Україні більшає розкішних авто преміумкласу. Це дорогі спорткари, гіперкари і інші унікальні представники автопрому.

Їх все частіше можна побачити не лише в мегаполісах та великих містах, а й у так званих провінційних чи просто невеличких містечках нашої країни. Зокрема, сьогодні кореспондент "Телеграфу" сфотографував у середмісті Тернополя розкішний Jaguar I-Pace EV 400.

Jaguar I-Pace EV 400: що відомо про це авто

Електрокар коштує від 1,5 до 3 мільйонів гривень залежно від версії та року випуску. Він оснащений електричною силовою установкою і має запас ходу від 320 до 470 кілометрів.

Це ключовий конкурент сімейства електромобілів Tesla, а також доволі рідкісний екземпляр на наших дорогах. Електричний двигун видає потужність 294 кВт або 400 кінських сил, розгін до 100 км за годину складає всього 4.5 секунди, максимальна швидкість — 260 км за годину. Енергія надходить від акумуляторної батареї ємністю 90 кіловат-годин.

Також тут є пневмо підвіска, яка дозволяє регулювати відстань кузова від дорожнього покриття. Серед безпекових функцій тут цілий перелік — датчики мертвих зон, утримання в смузі, камери кругового огляду тощо.

Дизайн екстер’єру спортивний — із низьким капотом, витонченою лінією даху та прямокутною задньою частиною, що сприяє зниженню коефіцієнта лобового опору.

Звісно, це не єдиний дорогий електрокар в Україні. Нещодавно, як писав "Телеграф", в Одесі помітили ультрасучасний електрокар за 160 тисяч доларів. Це Lotus Eletre 2023 року випуску.