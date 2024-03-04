Мощность 900 "лошадей": в Украине заметили электрокар за 160 тысяч долларов

Этот китайский электрокар вдвое дороже, чем самая крутая модификация Tesla Model.

Ультрасовременный электрокар за 160 тысяч долларов был замечен в Одессе. Это Lotus Eletre 2023 года выпуска.

Автомобиль родом из Поднебесной. Там его разрабатывает компания Geely и собирает на собственных мощностях. Соответствующее фото электрокара в Одессе опубликовали на инстаграм-странице top_car_od.

Lotus Eletre 2023: что известно об этом авто

Lotus Eletre – это спортивный электрокар, выпускаемый в трех версиях: Eletre, Eletre S, Eletre R. Мощность силовой установки, в зависимости от версии, варьируется от 612 до 918 лошадиных сил.

Разгон с нуля до сотни для первых двух моделей — 4,5 секунды, а самая мощная версия может ускоряться до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Трансмиссия – автоматическая.

Топовая модификация оснащена батареей на 111,9 кВт⋅ч. Запас хода составляет до 600 км, есть поддержка мощнейшей зарядки на 800 вольт.

Стоит машина от 116 до 160 тысяч долларов. Выпускают как китайский, так и европейский вариант. В Украину эту модель привозят, как правило, "серые дилеры". За нее просят от 120 тысяч долларов.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине заметили самую дорогую в истории BMW. Таких в мире есть всего 500 экземпляров.