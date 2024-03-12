Украинцы могут обменять водительские права еще в пяти странах Европы

Общее их количество увеличилось до 27 стран

Теперь украинцы могут обменять водительские "права" еще в пяти европейских странах. Таким образом, их общее количество, где доступна эта услуга, возросло до 27 стран.

В каких странах это еще теперь можно сделать

Как сообщает Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в Telegram, теперь сервис международной доставки водительских удостоверений уже доступен для украинцев в Швеции, Грузии, Португалии, Греции и Норвегии. Он отметил, что почти пять месяцев назад был запущен этот сервис, чтобы украинцы за рубежом имели возможность быстро и удобно обменять водительские документы — без бюрократии и очередей.

Отмечается, что оформить заявку можно через Кабинет водителя, где следует авторизироваться и выполнить следующие действия: указать причину обмена удостоверения, выбрать международную доставку, указать адрес получения заказа и оплатить услугу.

Услуга доступна тем, кто обменивает водительское удостоверение, впервые полученное на 2 года. А также для тех, кто сменил личные данные, потерял или повредил права. Срок международной доставки – около 15 дней. Примерная стоимость за бланк и админуслугу сервисного центра МВД — 1300 грн независимо от страны и города получения. На сегодняшний день украинцы обменяли более 5 тысяч водительских документов с помощью услуги международной доставки.

Таким образом, теперь международная доставка водительских "прав" уже доступна для украинцев в: Польше, Германии, Венгрии, Молдове, Словакии, Румынии, Испании, Литве, Латвии, Эстонии, Чехии, Италии, Болгарии, Франции, Нидерландах, Турции, Австрии, Словении, Хорватии, Черногории, Бельгии и Швейцарии. Теперь, собственно, к их числу добавились еще и Швеция, Грузия, Португалия, Греция и Норвегия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие средства передвижения можно использовать без водительского удостоверения. Важно запомнить, даже если для управления ТС не требуется водительское удостоверение, все же рекомендуется ознакомиться с правилами дорожного движения и соблюдать их.