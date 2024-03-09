Всех останавливать на дороге не будут: как может работать механизм лишения водительских прав для уклонистов

Нардеп рассказал, как будут лишать водительского удостоверения

В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения. А в Раде тем временем живо обсуждают новые ограничения, которые готовят для уклонистов я в рамках нового закона о мобилизации. Если его примут, то военнообязанные должны быть готовы к существенным ограничениям в правах. В частности, тех, кто отказался приходить в ТЦК, чтобы обновить свои данные или стать на военный учет, могут лишать водительского удостоверения. Это единственное ограничение, по которому уже пришли к согласию в парламенте.

Согласно информации, это ограничение планируют оставить в законопроекте о мобилизации, который готовят ко второму чтению. Но это пока предварительное решение, как говорит Федор Вениславский, народный депутат, в комментарии ТСН.

Как будут лишать водительских прав уклонистов

Как говорит Вениславский, все поправки в законопроект будут рассматриваться и голосоваться отдельно. В проекте закона уже даже прописали механизм обнаружения таких лиц. По словам народного избранника, там указано, что представитель ТЦК будет иметь право обратиться с административным иском в суд. Но только в том случае, если человек не выполнил требование явиться в ТЦК и СП для уточнения данных. Далее судом накладывается ограничение на право управлять транспортным средством.

Федор Вениславский отмечает, что дальше будет проходить стандартная процедура, предусмотренная законодательством. Он намекает на статью 126 КУоАП — управление ТС лицом, лишенным водительских прав (кстати, штраф за это нарушение велик — 20 600 грн). Однако это не значит, что будут останавливать всех на дороге и проверять.

Правда, есть один нюанс: некоторые военнообязанные могут решить перестать пользоваться собственным автомобилем, пересев на общественный транспорт или, скажем, велосипед. На это Вениславский отмечает, что "мы ведь не можем предусмотреть все случаи". Здесь, по его словам, возникает вопрос Комитета по вопросам правоохранительной деятельности. Пропишут ли механизм отсутствия у человека права управления ТС в кодексе об административных правонарушениях норму с точки зрения проверки и реализации новых ограничений.

Ранее "Телеграф" писал, будут ли мобилизовывать в ряды ВСУ осужденных лиц. Военные не очень в восторге от этих идей.