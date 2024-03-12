Українці можуть обміняти посвідчення водія ще в п'яти країнах Європи

Загальна їхня кількість збільшилася до 27 країн

Відтепер українці можуть обміняти водійські "права" ще в п'яти європейських країнах. Таким чином, загальна їхня кількість, де доступна ця послуга, зросла до 27 країн.

У яких країнах це ще тепер можна зробити

Як повідомляє Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Telegram, відтепер сервіс міжнародної доставки водійських посвідчень уже доступний для українців у Швеції, Грузії, Португалії, Греції та Норвегії. Він наголосив на тому, що майже п’ять місяців тому був запущений цей сервіс, щоб українці за кордоном мали можливість швидко та зручно обміняти водійські документи — без бюрократії та черг.

Зазначається, що оформити заявку можна через Кабінет водія, де треба авторизуватися та виконати такі дії: вказати причину обміну посвідчення, обрати міжнародну доставку, вказати адресу отримання замовлення та сплатити послугу.

Послуга доступна тим, хто обмінює посвідчення водія, вперше отримане на 2 роки. А також для тих, хто змінив особисті дані, втратив чи пошкодив права. Термін міжнародної доставки — близько 15 днів. Орієнтовна вартість за бланк та адмінпослугу сервісного центру МВС — 1300 грн незалежно від країни та міста отримання. На сьогодні українці обміняли понад 5 тисяч водійських документів за допомогою послуги міжнародної доставки.

Таким чином, відтепер міжнародна доставка водійських "прав" уже доступна для українців у: Польщі, Німеччині, Угорщині, Молдові, Словаччині, Румунії, Іспанії, Литві, Латвії, Естонії, Чехії, Італії, Болгарії, Франції, Нідерландах, Туреччині, Австрії, Словенії, Хорватії, Чорногорії, Бельгії та Швейцарії. Тепер до їхнього числа додалися ще й Швеція, Грузія, Португалія, Греція та Норвегія.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, які засоби пересування можна використовувати без посвідчення водія. Важливо запам'ятит, навіть якщо для керування ТЗ не потрібне водійське посвідчення, все ж таки рекомендується ознайомитися з правилами дорожнього руху та дотримуватися їх.