Транспорт без прав: какие средства передвижения можно использовать без водительского удостоверения

Узнайте, каким транспортом можно управлять в Украине без специальных разрешений

Всем известно, что для управления большинством транспортных средств, кроме велосипедов, нужно водительское удостоверение. Однако существуют исключения из этого правила.

В этой статье с помощью портала ukr-prokat мы расскажем, на какие виды транспорта не нужно водительское удостоверение в Украине в 2024 году.

В 2024 году в Украине не нужно водительское удостоверение для управления:

Велосипедом. Для вождения велосипедов права не нужны, но существует ограничение по возрасту — на дорогу можно выезжать с 14 лет, и необходимо соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения.

Для вождения велосипедов права не нужны, но существует ограничение по возрасту — на дорогу можно выезжать с 14 лет, и необходимо соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения. Мопедом и скутером с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.

При покупке мопеда/скутера обращайте внимание на объем двигателя и его мощность:

Объем более 50 см³, мощность более 3 кВт – нужны права категории А.

Объем 49 см³ и менее – права не нужны.

Электросамокатом. Их можно использовать без удостоверения.

Их можно использовать без удостоверения. Моноколесом и сигвеем. Эти электрические ТС также не нуждаются в удостоверении.

Важно помнить:

Даже если для управления ТС не требуется водительское удостоверение, все же рекомендуется ознакомиться с правилами дорожного движения и соблюдать их.

Используя любой вид транспорта, важно быть внимательным и осторожным, чтобы не подвергнуть опасности себя и других.

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