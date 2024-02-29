Транспорт без прав: какие средства передвижения можно использовать без водительского удостоверения
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Узнайте, каким транспортом можно управлять в Украине без специальных разрешений
Всем известно, что для управления большинством транспортных средств, кроме велосипедов, нужно водительское удостоверение. Однако существуют исключения из этого правила.
В этой статье с помощью портала ukr-prokat мы расскажем, на какие виды транспорта не нужно водительское удостоверение в Украине в 2024 году.
В 2024 году в Украине не нужно водительское удостоверение для управления:
- Велосипедом. Для вождения велосипедов права не нужны, но существует ограничение по возрасту — на дорогу можно выезжать с 14 лет, и необходимо соблюдать правила дорожного движения, чтобы обеспечить безопасность себе и другим участникам дорожного движения.
- Мопедом и скутером с объемом двигателя до 50 кубических сантиметров.
- При покупке мопеда/скутера обращайте внимание на объем двигателя и его мощность:
- Объем более 50 см³, мощность более 3 кВт – нужны права категории А.
- Объем 49 см³ и менее – права не нужны.
- Электросамокатом. Их можно использовать без удостоверения.
- Моноколесом и сигвеем. Эти электрические ТС также не нуждаются в удостоверении.
Важно помнить:
- Даже если для управления ТС не требуется водительское удостоверение, все же рекомендуется ознакомиться с правилами дорожного движения и соблюдать их.
- Используя любой вид транспорта, важно быть внимательным и осторожным, чтобы не подвергнуть опасности себя и других.
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