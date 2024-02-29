Украинским водителям напомнили, за какое правонарушение может грозить штраф в 40 800 гривен

Также суд может назначить лишение свободы до восьми лет

За нарушение ПДД и другие правонарушения водителям авто могут грозить штраф, лишение водительского удостоверения или даже реальный тюремный срок. В частности, большой штраф "светит" тем нарушителям, у которых нет водительского удостоверения, страховки на авто или техпаспорт автомобиля. Однако даже после штрафа или лишения прав некоторые водители пренебрегают этим предупреждением.

Так, согласно закону, тем, кто умышленно не выполняет уже вступившие в законную силу решения суда, грозит штраф или лишение свободы сроком до 8 лет. Об этом напоминают водителям в полиции Тернопольской области.

Штраф за управление авто водителями, лишенными водительского удостоверения

Как сообщается, некоторые водители, несмотря на то, что они лишены прав управления транспортными средствами, все равно садятся за руль. Такие действия чреваты серьезными последствиями.

Ранее штрафы за это правонарушение были незначительными. Однако сейчас таким водителям-нарушителям придется серьезно брякнуть кошельком.

В случае, если суд лишил водителя удостоверения на длительный срок, а он снова сел за руль, да еще и в состоянии алкогольного опьянения, грозит штраф от 20 400 до 40 800 гривен. Водителей авто, которых поймали за рулем без водительских прав дважды, могут лишить права управлять авто сроком от 5 до 7 лет. Также им могут назначить реальный срок заключения до 8 лет.

Ранее Телеграф писал, могут ли штрафовать за включенный свет в салоне авто. Многие водители полагали, что это запрещено законом.