Volkswagen создала первый электрический универсал: авто получило полный привод

Этому автомобилю предсказывают стать лидером рынка

Электрический седан Volkswagen ID.7 – самый мощный электрический автомобиль от немецкого автобренда, да еще и революционная модель. Ему прочат большое будущее — что он станет лидером на рынке и заменит младшую модель ID.4 (она является самым популярным электрокаром в Украине).

Volkswagen ID.7 GTX Tourer является самым мощным универсалом, который когда-либо производил Volkswagen. Он превзошел по производительности Golf R Variant. Он оснащен двухмоторной установкой с общей мощностью 335 л.с., что обеспечивает полный привод.

Volkswagen ID.7 GTX Tourer: дизайн и технические характеристики

Задний двигатель выдает 282 л.с., в то время как передний двигатель добавляет еще 107 л.с., включаясь только при необходимости. Этот мощный электрический универсал может буксировать до 1400 кг и оснащен аккумулятором емкостью 86,0 киловатт-часа. Ожидается, что запас хода будет несколько ниже, чем у заднеприводной модели с большей батареей (685 км).

С точки зрения дизайна, ID.7 GTX Tourer выглядит более спортивно с обновленными бамперами, глянцевыми черными акцентами и специальными колесами. Интерьер имеет красные вставки и логотипы GTX на сиденьях и руле. Несмотря на улучшение производительности, GTX имеет такую же грузоподъемность, что и стандартный ID.7 Tourer.

Электрический спортивный универсал должен прибыть в Европу весной. Пока неизвестно, будет ли он продаваться официально в Украине, или его будут привозить по так называемому "серому импорту".

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