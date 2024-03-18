В сарае обнаружили пять заброшенных экземпляров популярной модели Volkswagen: из одного из них сделали "конфету" (видео)

Они простояли там нетронутыми почти 30 лет

В одном из сараев США обнаружили необычную и одновременно редкую автомобильную находку. Так, автолюбителям удалось найти сразу пять экземпляров Volkswagen Golf первого поколения, выпускавшегося тогда под названием Rebbit.

Соответствующее видео опубликовали на WD Detalling на YouTube. Отмечается, что эти автомобили простояли брошенными, начиная с 1995 года. Все они находятся в достаточно плохом состоянии и предсказуемо покрыты коррозией.

История появления этих Volkswagen Golf состоит в том, что когда-то у мужчины было сразу восемь экземпляров этого авто, но впоследствии троих он лишился. Из оставшихся у него пяти он хотел сделать, чтобы хотя бы один был эксплуатируемым транспортным средством. Впрочем, он умер и таким образом не смог осуществить свою мечту.

Что представляют найденные экземпляры Volkswagen Golf

Что касается найденных экземпляров, то некоторые двухдверные, а другие четырехдверные. Сами авто сделаны в США и Германии. Есть машины с дизельными двигателями, а есть – с бензиновыми. Авторы видео решили не тратить время даром и дать "вторую жизнь" одному из экземпляров Volkswagen Golf. Они привезли его в гараж, чтобы сделать из него настоящую "конфету".

Так, реставрировать было решено автомобиль 1979 года выпуска. На нем сначала можно было увидеть много грязи, ведь он стоял там, где жили куры. Что касается мощности, то он оснащен 1,5-литровым двигателем мощностью 50 лошадиных сил. В моторе много грязи и он выглядит ужасно. Впрочем, из него все еще можно сделать "рабочую лошадку".

Автолюбители решили сначала пропылесосить этот автомобиль и помыть его. Ребята потратили немалое время на чистку и покраску этого Volkswagen Golf, но результат получился просто удивительным.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Volkswagen Golf больше не будет иметь механической коробки передач. Это касается рестайлинга за 2025 год.