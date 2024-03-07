Популярный в Украине электрокар Volkswagen сгорел дотла (фото)

Аккумулятор авто пожар каким-то чудом пережил

В Словакии произошел первый подтвержденный случай возгорания электрокара. "Жертвой" стал Volkswagen ID.3.

По информации Neowin, это сразу вызвало бурное обсуждение среди местного населения по безопасности "батарейных" автомобилей. Интересно, что после пожара батарея Volkswagen ID.3 каким-то чудом выжила – чего точно нельзя сказать обо всем остальном в авто.

Сгоревший Volkswagen ID.3

Что стало причиной возгорания Volkswagen ID.3

Впрочем, как выяснилось, электрокар сгорел не из-за технических особенностей, а из-за поджога. Так, камеры наблюдения зафиксировали приблизившегося к электромобилю человека, а потом подожгла его. К моменту этого инцидента автомобиль не заряжался.

Аргументом в пользу электромобилей для словаков могут стать данные Аналитического центра Агентства по энергетической и климатической разведке Великобритании. По словам руководителя отдела транспорта Центра Колина Уокера, электромобили возгараются значительно реже бензиновых автомобилей. И это вместе с тем, что многие случаи возгорания бензиновых и дизельных машин просто не регистрируются.

Volkswagen ID.3 попал в рейтинг самых популярных новых электроавто в Украине по итогам февраля 2024 года. Эта модель продается в Украине от 28 000 долларов. Запас хода этого электрокара составляет 450 км, а зарядить его можно от 30 до 80% за 28 минут. До "сотни" он разгоняется за 8 секунд.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что одна из самых популярных моделей Volkswagen получила бюджетную версию для легкого бездорожья. Сейчас она доступна только для одного рынка.