Одна из самых популярных моделей Volkswagen получила бюджетную версию для легкого бездорожья: какова ее цена

В настоящее время эта модель доступна только на одном рынке

Немецкий концерн Volkswagen вывел в продажу хэтчбек Polo Robust. Модель рассчитана для легкого бездорожья.

Как говорится на официальном сайте автопроизводителя, Polo Robust доступен только на рынке Бразилии. Этот хэтчбек имеет увеличенный дорожный просвет, а сам он построен на местной модели Polo Track.

Чем может похвастаться Volkswagen Polo Robust

В отличие от предшественника VW CrossPolo, он не получил пластикового защитного обвеса – только на решетке радиатора появилась резиновая накладка. На выбор предложено два пакета аксессуаров, которые сделают хэтчбек более практичным в полевых условиях. Один подразумевает виниловую обивку сидений, резиновые коврики для пола и защитную накладку на решетку радиатора. Второй – резиновый коврик в багажник и фаркоп.

Volkswagen Polo Robust

Новый Volkswagen Polo Robust предлагает с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 84 л.с., который может работать и на этаноле. Хэтчбек предлагают исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Также авто получило электронный дифференциал XDS, а его подвеску усилили. Что касается стоимости, то в Бразилии он обойдется в 17 800 долларов.

Ранее Телеграф рассказывал о том, что китайская марка будет выпускать авто с логотипом Volkswagen. Оно должно появиться в 2026 году и получить систему автономного вождения.