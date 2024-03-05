Одна из самых популярных моделей Volkswagen получила бюджетную версию для легкого бездорожья: какова ее цена
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В настоящее время эта модель доступна только на одном рынке
Немецкий концерн Volkswagen вывел в продажу хэтчбек Polo Robust. Модель рассчитана для легкого бездорожья.
Как говорится на официальном сайте автопроизводителя, Polo Robust доступен только на рынке Бразилии. Этот хэтчбек имеет увеличенный дорожный просвет, а сам он построен на местной модели Polo Track.
Чем может похвастаться Volkswagen Polo Robust
В отличие от предшественника VW CrossPolo, он не получил пластикового защитного обвеса – только на решетке радиатора появилась резиновая накладка. На выбор предложено два пакета аксессуаров, которые сделают хэтчбек более практичным в полевых условиях. Один подразумевает виниловую обивку сидений, резиновые коврики для пола и защитную накладку на решетку радиатора. Второй – резиновый коврик в багажник и фаркоп.
Новый Volkswagen Polo Robust предлагает с 1,0-литровым бензиновым двигателем на 84 л.с., который может работать и на этаноле. Хэтчбек предлагают исключительно с 5-ступенчатой механической КПП и передним приводом. Также авто получило электронный дифференциал XDS, а его подвеску усилили. Что касается стоимости, то в Бразилии он обойдется в 17 800 долларов.
Ранее Телеграф рассказывал о том, что китайская марка будет выпускать авто с логотипом Volkswagen. Оно должно появиться в 2026 году и получить систему автономного вождения.