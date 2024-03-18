У сараї виявили п'ять покинутих екземплярів популярної моделі Volkswagen: з одного з них зробили "цукерку" (відео)

Вони простояли там недоторканими майже 30 років

В одному з сараїв США виявили незвичайну та водночас рідкісну автомобільну знахідку. Так, автолюбителям вдалося знайти одразу п'ять екземплярів Volkswagen Golf першого покоління, який тоді випускався під назвою Rebbit.

Відповідне відео опублікували на WD Detalling на YouTube. Зазначається, що ці автомобілі простояли покинутими, починаючи від 1995 року. Усі вони перебувають у досить поганому стані та передбачувано вкриті корозією.

Історія появи цих Volkswagen Golf полягає в тому, що колись у чоловіка були одразу вісім екземплярів цього авто, але згодом трьох він позбувся. Із п'яти, які в нього залишилися, він хотів зробити, аби бодай один був експлуатованим транспортним засобом. Утім, він помер і, таким чином, не зміг здійснити свою мрію.

Що являють собою знайдені екземпляри Volkswagen Golf

Щодо знайдених екземплярів, то деякі дводверні, а інші — чотиридверні. Самі авто зроблені в США та Німеччині. Є машини з дизельними двигунами, а є — з бензиновими. Автори відео вирішили не гаяти часу дарма та дати "друге життя" одному з екземплярів Volkswagen Golf. Вони привезли його до гаражу, аби зробити з нього справжню "цукерку".

Так, реставрувати було вирішено автомобіль 1979 року випуску. На ньому від початку можна було побачити багато бруду, адже він стояв там, де жили кури. Щодо потужності, то він оснащений 1,5-літровим двигуном потужністю 50 кінських сил. У моторі багато бруду і він має жахливий вигляд. Утім, з нього все ще можна зробити "робочу конячку".

Автолюбителі вирішили спочатку пропилососити це авто та помити його. Хлопці витратили чималу часу на чистку та покраску цього Volkswagen Golf, але результат вийшов просто дивовижним.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Volkswagen Golf більше не матиме механічної коробки передач. Це стосується рестайлингу за 2025 рік.