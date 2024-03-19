Как отучить пассажиров хлопать дверью: советы водителям

Это очень раздражает

Каждый водитель, любящий свою машину, никогда не будет хлопать дверью. Во-первых, жаль потраченных на авто денег. Во-вторых, примерно представляет, сколько обойдется ремонт дверцы и всех поврежденных механизмов.

Но как объяснить это своим пассажирам? Они, часто не рассчитывая силу, могут так хлопнуть дверью, что стекло затрясется. Особенно наболевшая эта тема у водителей такси, двери которых ежедневно открываются и закрываются сотни раз. Наверняка вы часто видели злобные наклейки на авто, предупреждающие, что так поступать нельзя. А как еще можно научить других не хлопать дверью авто, рассказываем.

Почему люди хлопают дверью?

Скорее всего, пассажир даже не задумывается о том, с какой силой нужно закрывать дверь. В старых авто дверь легко просто не закрывалась — ее нужно было как следует толкнуть. Возможно, они просто привыкли греметь, как на старой копейке. Но дверь современных авто нужно закрывать гораздо легче.

Объясните доступно

Фраза "Не хлопайте дверью авто" почти ничего не означает для большинства людей. Это просто еще одно правило, о котором все забудут на следующую минуту. Пассажирам нужно ненавязчиво, но доступно объяснить, какими будут последствия таких действий.

Если закрывать дверь с силой, могут повредиться петли авто, замок, уплотнители, возникнуть царапины, отшелушивание краски и даже неисправности электрических компонентов.

Расскажите, сколько стоит ремонт

Подсчитайте примерно, сколько стоит дверная петля, замок и другие элементы дверей. Соберите это в одну сумму и предупреждайте своих пассажиров. Банально, но работает.

Установите дверной доводчик

Если убеждения не работают, можно воспользоваться достижениями в области технологий. Дотягиватели или доводчики, как их еще называют, – это специальное устройство, предназначенное для плавного и автоматического закрывания дверей.

Резиновые уплотнители

Еще один способ – установить по краям дверцы резиновую прокладку. Она не убережет от хлопанья, но сохранит краску.

Установите бесшумные замки с бесшумными болтами

Бесшумные замки придумали для повышения комфорта при закрытии двери. Они обеспечивают плавное закрывание. Обычный замок авто можно заменить на бесшумный легко, быстро и недорого. С его помощью дверь захлопнется, даже если легко придавить ее рукой.

Ранее Телеграф писал, что обязательно нужно заменить в авто этой весной. Речь идет не только о шинах.