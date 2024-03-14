Авто постоянно клонит в сторону при движении? Не игнорируйте этот тревожный "симптом"

Главное – не затягивать с этим и вовремя обратиться в шиномонтаж.

Развал-схождение колес автомобиля – это одна из основных процедур в обслуживании транспортных средств. Эта процедура важна для обеспечения правильной геометрии колес, что в свою очередь влияет на управляемость, износ шин, потребление топлива и общий комфорт при движении автомобиля.

Игнорирование этого нюанса может привести к печальным последствиям, таким как потеря управляемости и вероятность ДТП. Рассказываем, что нужно знать о развале-схождении колес авто.

Основные параметры, которые измеряются во время развала-схождения

Угол развала (камбер)

Это угол наклона колеса относительно вертикальной плоскости. Положительный угол развала указывает на то, что верх колеса смещен относительно автомобиля наружу, тогда как отрицательный угол развала означает, что верх колеса смещен внутрь.

Угол схождения (конвергенция)

Это угол, под которым перекрещиваются линии, проходящие через центры колес и точки контакта шин с дорогой. Положительный угол схождения указывает на то, что колеса сопоставлены спереди, а отрицательный – сзади.

Угол крена

Это угол наклона оси колеса относительно горизонтальной плоскости. Угол крена может возникать из-за неровностей на дороге, но его также можно скорректировать во время развала-схождения.

Эти параметры должны быть настроены в соответствии со спецификациями производителя автомобиля. Для проведения развала-схождения используют специальное оборудование, которое измеряет углы наклона колес и позволяет механикам отрегулировать их до установленных значений.

Необходимость регулировки развала-схождения может возникать после аварии, износа деталей подвески или шин, или замены подвески или рулевого механизма. Регулярная проверка и настройка этих параметров может повысить безопасность на дороге, продолжительность эксплуатации шин и комфорт во время вождения.

Существует несколько признаков, которые могут указывать на необходимость развала-схождения колес автомобиля. Расскажем о них поподробнее.

Признаки, указывающие на необходимость срочной настройки параметров колес авто

Неравномерный износ шин

Если вы замечаете, что одна или несколько шин сносятся неравномерно (например, больше износа на одном краю шины, чем на другом), это может свидетельствовать о неправильном развале-схождении.

Ухудшение управляемости

Если автомобиль становится тяжелым в управлении или вы замечаете, что он постоянно "виляет" на дороге, это также может являться признаком проблем с развалом-схождением. Особенно хорошо это видно на прямой и ровной дороге.

Вибрации

Если вы чувствуете вибрации в руле или авто в целом, особенно при высокой скорости, это также может свидетельствовать о проблемах с развалом-схождением. Этот симптом достаточно распространен.

Если руль постоянно отклоняется в одну сторону

Если рулевое колесо не исправлено прямо, или автомобиль постоянно отклоняется в одну сторону при вождении на прямой дороге, это может быть следствием неправильного развала-схождения.

Если вы заметили любой из этих признаков, рекомендуется обратиться к специалистам для диагностики развала-схождения и при необходимости его настройки. Регулярная проверка и поддержание правильной геометрии колес поможет обеспечить безопасность на дороге и длительную эксплуатацию вашего автомобиля.

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