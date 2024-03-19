Должен знать каждый водитель: что означают цифры и буквы на шинах авто

Правильное понимание маркировки помогает обеспечить безопасность и эффективность вашего автомобиля.

Шины в авто – незаменимый элемент безопасной и одновременно приятной поездки. Впрочем, наступает момент, когда их нужно менять или ставить, и здесь уж водитель должен знать, что на них написано.

Маркировка на боковине шины – это как код, раскрывающий важную информацию об этом автомобильном элементе. Эти цифры и буквы могут показаться загадочными, но они содержат ключи к размеру, скорости и другим характеристикам шины, передает Continetal.

Почему важно знать о маркировке на шинах авто

Прежде всего, правильное понимание маркировки помогает обеспечить безопасность и эффективность вашего автомобиля. Если вы когда-нибудь покупали новые шины, вы наверняка хотели бы знать, что именно они означают. Так, для примера была взята следующая последовательность маркировки: 225/45 R 18 95 H.

Ширина шины (225): первое число показывает номинальную ширину шины в миллиметрах от одной боковины к другой. Соотношение сторон (45): это отношение высоты профиля шины к ее ширине, выраженное в процентах. В нашем примере высота профиля составляет 45% от ширины шины.

Буква, которая возникает после размера шины, указывает на тип конструкции шины. В этом примере "R" обозначает радиальную конструкцию. Другие возможные значения включают "B" для бокового брекера или "D" для диагональной конструкции.

Радиальные шины наиболее распространены на дорогах сегодня. Они отличаются тем, что внутренние слои корда ориентированы в радиальном направлении от одного борта к другому, что обеспечивает лучшую прочность и управляемость.

Диаметр обода (18): это число показывает диаметр обода колеса в дюймах. Индекс нагрузки (95): это число указывает максимальную нагрузку, которую может выдержать шина при полной накачке. В этом примере "95" соответствует определенному уровню грузоподъемности, описанному в таблице индекса нагрузки.

Индекс скорости (H): последняя буква в последовательности указывает индекс скорости, то есть максимальную скорость, которую может развивать шина при определенной нагрузке. В нашем случае "H" соответствует максимальной скорости 209 км/ч.

Также существуют дополнительные маркировки: шина Run-flat (безопасная пневматическая шина с дополнительным сопротивляющимся кольцом или крепящейся к колесу вставкой, которая может выдержать вес транспортного средства на случай пробивания резинового покрытия и потери давления), ключ оригинального оборудования Mercedes, пригодная для езды по грязи и снегу, отвечает стандартам безопасности автотранспорта, неделя изготовления, год изготовления.

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