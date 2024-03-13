Предупредите об этом шиномонтаж перед тем, как переобувать автомобиль на лето

Зная эти нюансы, вы не "попадете" на деньги

Уже скоро водителям авто в Украине необходимо будет сменить шины с зимних на летние. Эксперты рекомендуют это делать, когда среднесуточная температура не будет опускаться ниже семи градусов по Цельсию.

Несмотря на то, что это, казалось бы, стандартная процедура, часто водителей, которые приедут в СТО, ждут некоторые нюансы и иногда даже мошеннические схемы. Есть также особенности, о которых может не знать ваш автомастер.

Предупредите об этом автомастера

Современные автомобили оборудованы датчиками давления. Они находятся на боковине шин и обозначаются указателем направления в виде стрелки. На внешней стороне асимметричных покрышек содержится надпись OUTSIDE. Она всегда должна быть только снаружи.

Мастера следует предупредить, что колеса имеют датчики давления. Если их неумело переустанавливать, эти датчики можно повредить, а это недешевое удовольствие. Также для колесных болтов нужно иметь заглушку. Они очень часто ломаются, даже если на СТО используют качественное оборудование.

Если автомастер перепутает их местами, то характеристики шин со временем сильно снизятся. Кроме того, следует помнить, что менять между собой можно либо правые колеса, либо левые.

Балансировка всегда производится при замене покрышек или дисков. Впрочем, если есть возможность, проследите, чтобы перед балансировкой колес автомастер тщательно очистил диски от грязи.

Ранее "Телеграф" писал, что в Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий штраф для тех водителей, которые не переобули свой автомобиль. Им может даже угрожать лишение права управлять.