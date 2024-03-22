Экстерьер разрабатывал эксдизайнер Bentley: появились официальные изображения Zeekr Mix

Минивэн будет оборудован самыми современными функциями

Бренд Zeekr, принадлежащий китайской корпорации Geely, сегодня наконец-то опубликовал официальные снимки своего нового минивэна Mix. Он получит хорошие характеристики и инновационный дизайн.

Zeekr Mix – это новый автомобиль бренда Geely Zeekr, дизайн которого разработан Штефаном Зилаффом, выходцем из Bentley. Разработка автомобиля началась в 2021 году, и он похож на седан Zeekr 007. Об этом сообщает Autohome.

Особенности минивэна Zeekr Mix

Одной из выдающихся особенностей Zeekr Mix является его колесная база. Несмотря на компактную длину в 4688 мм, как у Nissan X-Trail T32, он может похвастаться колесной базой в 3008 мм, как у Toyota Alphard. Такой вариант дизайна максимизирует внутреннее пространство благодаря раздвижению колес к углам кузова и размещению тяговой батареи в основании.

Zeekr Mix имеет комбинированные двери (передние открываются традиционно, а задние отодвигаются назад) и сиденья, которые могут поворачиваться на 180°.

Сначала автомобиль будет пятиместным, но у компании есть планы по шестиместному варианту с двумя рядами по три сиденья в каждом. Пока он сертифицирован с единственной силовой установкой — электродвигателем на задней оси мощностью 421 л.с., а в будущем ожидается полноприводная версия.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине засветился роскошный 6-местный электрокар мощностью 544 лошадиные силы. Zeekr 009 имеет шестиместный салон, украшенный дорогой кожей Nappa.