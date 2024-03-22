Екстер'єр розробляв ексдизайнер Bentley: з’явились офіційні зображення Zeekr Mix
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Мінівен буде обладнаний найсучаснішими функціями
Бренд Zeekr, що належить китайській корпорації Geely, сьогодні нарешті опублікував офіційні знімки свого нового мінівена Mix. Він отримає непогані характеристики та інноваційний дизайн.
Zeekr Mix — це новий автомобіль бренду Geely Zeekr, дизайн якого розроблений Штефаном Зілаффом, виходцем із Bentley. Розробка автомобіля почалася у 2021 році, і він схожий на седан Zeekr 007. Про це повідомляє Autohome.
Особливості мінівена Zeekr Mix
Однією з видатних особливостей Zeekr Mix є його колісна база. Незважаючи на компактну довжину в 4688 мм, як у Nissan X-Trail T32, він може похвалитися колісною базою в 3008 мм, як у Toyota Alphard. Такий варіант дизайну максимізує внутрішній простір завдяки розсуванню коліс до кутів кузова та розміщенню тягової батареї в основі.
Zeekr Mix має комбіновані двері (передні відкриваються традиційно, а задні відсуваються назад) і сидіння, які можуть повертатися на 180°.
Спочатку автомобіль буде п’ятимісним, але у компанії є плани щодо шестимісного варіанту з двома рядами по три сидіння в кожному. Наразі він сертифікований з єдиною силовою установкою — електродвигуном на задній осі потужністю 421 к.с., а в майбутньому очікується повнопривідна версія.
Раніше "Телеграф" писав, що в Україні засвітився розкішний 6-місний електрокар потужністю 544 кінські сили. Zeekr 009 має шестимісний салон, який оздоблений дорогою шкірою Nappa.