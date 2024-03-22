Екстер'єр розробляв ексдизайнер Bentley: з’явились офіційні зображення Zeekr Mix

Мінівен буде обладнаний найсучаснішими функціями

Бренд Zeekr, що належить китайській корпорації Geely, сьогодні нарешті опублікував офіційні знімки свого нового мінівена Mix. Він отримає непогані характеристики та інноваційний дизайн.

Zeekr Mix — це новий автомобіль бренду Geely Zeekr, дизайн якого розроблений Штефаном Зілаффом, виходцем із Bentley. Розробка автомобіля почалася у 2021 році, і він схожий на седан Zeekr 007. Про це повідомляє Autohome.

Особливості мінівена Zeekr Mix

Однією з видатних особливостей Zeekr Mix є його колісна база. Незважаючи на компактну довжину в 4688 мм, як у Nissan X-Trail T32, він може похвалитися колісною базою в 3008 мм, як у Toyota Alphard. Такий варіант дизайну максимізує внутрішній простір завдяки розсуванню коліс до кутів кузова та розміщенню тягової батареї в основі.

Zeekr Mix має комбіновані двері (передні відкриваються традиційно, а задні відсуваються назад) і сидіння, які можуть повертатися на 180°.

Спочатку автомобіль буде п’ятимісним, але у компанії є плани щодо шестимісного варіанту з двома рядами по три сидіння в кожному. Наразі він сертифікований з єдиною силовою установкою — електродвигуном на задній осі потужністю 421 к.с., а в майбутньому очікується повнопривідна версія.

Раніше "Телеграф" писав, що в Україні засвітився розкішний 6-місний електрокар потужністю 544 кінські сили. Zeekr 009 має шестимісний салон, який оздоблений дорогою шкірою Nappa.