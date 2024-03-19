Audi выпустила новую версию своего популярного электрокроссовера: его характеристики

Кроссовер стал еще продуктивнее и имеет больший запас хода

Audi Q6 E-Tron 2025 года – это новый электрический внедорожник, имеющий архитектуру Audi Premium Platform Electric (PPE), общую с Porsche Macan EV. Он доступен в двух комплектациях: Q6 и SQ6, ориентированный на производительность.

Оба автомобиля питаются от 800-вольтовой системы с двумя электродвигателями, расположенными сзади. Q6 E-Tron выдает 422 лошадиные силы, а более спортивный вариант SQ6 – 483 л.с. Если активировать пусковой контроль, мощность увеличивается до 510 "лошадей". Об этом пишет Motor1.

Audi Q6 E-Tron 2025: технические характеристики и дизайн

Ускорение поражает: Q6 достигает 100 км/ч примерно за 5,0 секунды, а SQ6 – за 4,2 секунды. Стандартная версия имеет запас хода 480 км, по предварительным оценкам.

Одним из ключевых преимуществ Q6 E-Tron является возможность быстрой зарядки, позволяющей заряжать от 10 до 80 процентов всего за 21 минуту с помощью быстрого зарядного устройства постоянного тока на 270 кВт. Архитектура PPE автомобиля разработана для оптимизации электрической комплектации и динамики вождения.

В салоне внедорожника есть архитектура E3 (End-to-End Electronic), использующая искусственный интеллект для управления различными системами и предоставление проактивных предложений на основе изученного поведения.

Интерьер Q6 E-Tron оснащен несколькими цифровыми экранами, включая 11,9-дюймовый дисплей для водителя, 10,9-дюймовый экран для пассажира и дополнительный дисплей дополненной реальности. Он проецирует изображение на лобовое стекло.

Как ожидается, Audi Q6 и SQ6 E-Tron 2025 года выпуска приедут в дилерские центры осенью. Цены будут объявлены ближе к дате выпуска.

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