В Сети показали проект футуристического минивэна Porsche, который так и не увидел свет (видео)

Этот минивэн мог бы стать одной из самых продаваемых моделей бренда

Когда в 2020 году мир увидел книгу "Porsche Unseen", ценители автомира смогли узнать 15 концептов, которые были тайно разработаны в течение 15 лет. Но самым удивительным из них был проект минивэна с футуристическим дизайном под названием Vision Renndienst.

Он должен быть электрическим. Но, как пишет Motor1, это не просто рисунок, а полноразмерная машина.

Каким был минивэн Vision Renndienst?

В новом видео показывается этот необычный минивэн MPV и его необычный экстерьер и интерьер. Сидение водителя похоже на McLaren F1, то есть создано в спортивном стиле. Средний ряд состоит из двух сидений. Сзади – лавка на 3 места.

У Vision Renndienst есть асимметрично расположенная дверь — одна с одной стороны и две дверки с другой. Они все раздвижные. Поскольку нет средних стоек, заходить и выходить из авто легко. Ручки дверей скрыты внутрь, также нет привычных всем боковым зеркалам (вероятно, вместо них должны быть камеры).

Аккумуляторы автомобиля находятся под ним. Интересно, что панорамный люк здесь маленький, только для водителя. В салоне есть несколько информационных экранов.

К сожалению, в Porsche не планировали запускать минивэн в производство. Его создали только для развлечения и памяти.

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