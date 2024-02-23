На украинский рынок скоро выйдут две модели Lexus

Ими будут кроссовер и минивэн

В скором времени на рынке Украины может появиться две новые модели Lexus – LBX и LM. Планируется, что они будут предложены с экономическими гибридными установками.

Как сообщает Autocentre, компактный кроссовер Lexus LBX и роскошный минивэн Lexus LM должны выйти на украинский рынок весной. Они обе превосходят своих конкурентов не только в плане дизайна, но и технически.

Что представляет собой кроссовер Lexus LBX

Компактный кроссовер LBX разработан специально для рынка Европы. Его длина составляет 4190 мм при колесной базе 2580 мм. Ширина и высота составляют 1825 мм и 1545 мм соответственно. У него аккуратно сделана решетка радиатора, узкие светодиодные фары и задние фонари, выполненные в форме единственного блока.

Внутри Lexus LBX 12,3-дюймовая цифровая приборная панель, мультимедийная система с 9,8-дюймовым экраном и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto, аудиосистема с 13 динамиками. Его комплектуют 134-сильной гибридной установкой с 1,5-литровой бензиновой четвёркой и электромотором. До "сотни" он способен разгоняться за 9,2 секунды. Цены в Украине еще не объявлены, но известно, что в Европе стоимость стартует от 32 000 евро.

Кроссовер Lexus LBX

Какой из себя Lexus LM

Что касается минивэна Lexus LM, то в длину он достигает более 5000 мм. Модель предлагается с шестью или семью сиденьями в три ряда. Самая роскошная версия имеет двухрядную комбинацию с четырьмя креслами. Внутри автомобиля есть 48-дюймовый экран, холодильник и выдвижной столик.

Минивэн Lexus LM

Салон минивэна Lexus LM

Минивэн оборудуют двумя гибридными установками: 2,5-литровой 250-сильной и 2,4-литровой 371-сильной. Его цена на рынке Европы начинается от 122 700 евро.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Lexus выпустит более дешевую версию электрокара с запасом хода в 430 км. Это гораздо более дешевая версия, по сравнению с предшественником, и с большим запасом хода.