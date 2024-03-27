Должен знать каждый водитель: могут ли в Украине оштрафовать за зимнюю резину летом

Потому что уже настало время "переобувать" свой автомобиль

С наступлением тепла водителям уже следует задуматься о замене зимней шины на летнюю. Впрочем, бывает, что автомобилист не слишком спешит "переобувать" свою машину. Следует ли после этого ему опасаться получения штрафа от патрульных?

"Телеграф" решил рассказать, существует ли денежное наказание за езду на зимних шинах летом. Сразу отметим, что в феврале 2024 года в Верховную Раду был внесен законопроект №11029, предусматривающий усиление ответственности в сфере безопасности дорожного движения.

В частности, речь идет о введении штрафов за езду на несезонной резине. Главной причиной этого стала опасная ситуация на дорогах. Так, за использование не соответствующих сезонности шин, предусмотрен штраф в размере 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1700 грн). Штраф за повторное нарушение предлагают установить на уровне от 200 до 500 не облагаемых налогом минимумов (3400-8500 грн) с лишением права управления транспортными средствами от 3 до 6 месяцев. Впрочем, это касается перехода с летних шин на зимние.

Что касается штрафа за зимние шины летом, то здесь подобных решений нет, а соответственно и штрафов тоже. Отметим, что "переобуваться" с наступлением тепла следует, когда на улице стабильно температура держится не ниже +5, +7 градусов.

Почему зимние шины не подходят летом

Зимние шины не предназначены для езды в теплую погоду: их состав более мягкий, чем у летних шин, поэтому они быстрее изнашиваются летом.

Зимние шины имеют худшее сцепление с сухой дорогой: это может привести к увеличению тормозного пути и потере контроля над автомобилем.

Зимние шины более шумны : их шум может раздражать вас и других участников дорожного движения.

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