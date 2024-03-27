Має знати кожен водій: чи можуть в Україні оштрафувати за зимову гуму влітку

Бо вже настав час "перевзувати" свій автомобіль

Із настанням тепла водіям вже слід задуматися про зміну зимової шини на літню. Утім, буває таке, що автомобіліст не надто поспішає "перевзувати" свою машину. Чи варто після цього йому остерігатися отримання штрафу від патрульних?

"Телеграф" вирішив розповісти, чи існує грошове покарання за їзду зимовими шинами влітку. Одразу зазначимо, що в лютому 2024 року до Верховної Ради був поданий законопроєкт №11029, що передбачає посилення відповідальності у сфері безпеки дорожнього руху.

Зокрема, йдеться про введення штрафів за їзду на несезонній гумі. Головною на це причиною стала безпекова ситуація на дорогах. Так, за використання шин, що не відповідають сезонності, передбачено штраф у розмірі 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (1700 грн). Штраф за повторне порушення пропонують встановити на рівні від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів (3400-8500 грн) з позбавленням права керування транспортними засобами від 3 до 6 місяців. Утім, це стосується переходу з літніх шин на зимові.

Щодо штрафу за зимові шини влітку, то тут наразі подібних рішень немає, а відповідно й штрафів теж. Зазначимо, що "перевзуватися" з настанням тепла треба, коли на вулиці стабільно температура тримається не нижче +5, +7 градусів.

Чому зимові шини не підходять влітку

Зимові шини не призначені для їзди в теплу погоду: їхній склад м'якший, ніж у літніх шин, тому вони швидше зношуються влітку.

Зимові шини мають гірше зчеплення з сухою дорогою: це може призвести до збільшення гальмівного шляху та втрати контролю над авто.

Зимові шини більш шумні: їхній шум може дратувати вас і інших учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як обрати якісний шиномонтаж для авто. Від його вдалого вибору залежить ваша безпека на дорозі.