На улице теплеет: стоит ли уже менять шины с зимних на летние

Своевременная переобувка — ваша безопасность

На улице наконец-то становится немного теплее. А это значит, что пора замены зимней шины на летнюю.

"Телеграф" рассказывает, стоит ли уже сейчас переобувать автомобиль, если на улице наступает стабильно теплая погода. Сразу отметим, что своевременная замена зимних шин на летние — залог вашей безопасности, пассажиров и пешеходов.

Стоит ли с наступлением тепла "переобувать" авто

Небольшой спойлер – да, стоит. Это нужно делать, если на улице стабильно на градуснике температура держится не ниже +5, +7 градусов. Вот несколько причин, почему это стоит сделать.

Зимние шины не предназначены для езды в теплую погоду: их состав более мягкий, чем у летних шин, поэтому они быстрее изнашиваются летом.

Зимние шины имеют худшее сцепление с сухой дорогой: это может привести к увеличению тормозного пути и потере контроля над автомобилем.

Зимние шины более шумны : их шум может раздражать вас и других участников дорожного движения.

Также имейте в виду, если вы живете в области, где зима может вернуться снова, может быть разумным не прятать далеко зимние шины, особенно если предполагается сильный дождь или переход к более низким температурам. Запомните, что погодные условия могут измениться очень быстро. Важно быть готовыми к любым условиям на дороге и обеспечить себя и других участников движения.

Перед принятием решения о замене шин лучше обратиться к механику для консультации по оптимальным шинным условиям в вашем конкретном регионе и сезоне. Имейте в виду, что в Украине сумма штрафа за ненадлежащие шины в сезон составляет 340 грн. Впрочем, недавно в Верховную Раду внесли законопроект, согласно которому предлагается увеличить эту сумму до 1700 грн.

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