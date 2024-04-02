"Гениальная" авария в Киеве: наглый водитель нарушил несколько ПДД и разбил три авто (видео)
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Он нарушил все, что только можно
Утром 2 апреля в Киеве произошло масштабное ДТП с участием трех авто. Виновником ДТП безоговорочно является водитель Ford, нарушивший сразу несколько правил дорожного движения.
Соответствующее видео распространили в патрульной полиции Киева. К счастью, в результате столкновения никто не пострадал.
Водитель Ford двигался полосой для общественного транспорта и с третьей правой полосы почему-то решил повернуть налево. Таким образом, он нарушил правила проезда перекрестков, двигаясь полосой для общественного транспорта и совершил ДТП.
В результате столкновения пострадали 3 авто — "виновник аварии" Ford, Jeep, двигавшийся на зеленый свет левой полосой, а также проезжавший перекресток в противоположном направлении Infiniti. В него влетели части от автомобилей. Автомобиль Jeep опрокинулся на бок.
На водителя Ford составили 2 протокола — за нарушение ПДД, которые привели к ДТП, а также за движение полосой общественного транспорта. Кроме того, постановление получил водитель Jeep – у него не было страховки на авто.
В комментариях пользователи соцсетей предлагают лишить водителя Ford водительского удостоверения и выражают надежду, что он больше никогда не сядет за руль. Ведь он подверг опасности не только себя, но и других участников дорожного движения.
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