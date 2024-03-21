Повреждено лицо: "Мисс Украина-Вселенная" попала в ДТП и показала последствия (фото-видео)

Все обошлось без жертв

"Мисс Украина-Вселенная-2021" Анна Неплях, которая выпускала свою песню, попала в дорожно-транспортное происшествие. Она спешила из Киева в Днепр и в дороге с ней произошел автомобильный инцидент. В результате удара сработала подушка безопасности.

В своем инстаграмме девушка рассказала, что в последнее время чувствует себя плохо из-за проблем со здоровьем и вообще из-за ситуации в стране. Она много времени отдыхает дома, потому что не хватает сил. Однако на этот раз девушке понадобилось ехать в Днепр. У нее была идея ехать с водителем, однако, решила самостоятельно сесть за руль.

"Сегодня я точно знала, что мне нужно в Днепр. Ночной обстрел ракетами, недосып, переутомление, проблемы со здоровьем, но я все равно выезжаю в Днепр, потому что дела не подождут, потому что никто кроме меня", — поделилась она.

Неплях поделилась, что ей оставалось до Днепра еще 200 километров. Однако, в пути навигатор показал Ани резкий поворот направо. Она не справилась с управлением и врезалась в дорожный отбойник. К счастью, сработала подушка безопасности, так что с ней все в порядке. Девушка имеет несколько царапин на лице. Однако, авто получило значительные повреждения.

"Мне оставалось 200 километров до Днепра. Погода супер, но дорога не всегда. Кто знает трассу Днепр-Киев, тот знает. Мне навигатор резко показывает поворот на право в объезд Решетиловки, я не справляюсь с управлением и на скорости врезаюсь. Имеем, что имеем. Из пострадавших — только я и мой автомобиль", — отметила она.

Неплях поделилась эмоциями после ДТП

По словам Неплях, люди начали останавливаться на автомобилях и предлагать ей помощь. Также девушка поблагодарила всех за поддержку и призвала всех беречь себя.

Ранее "Телеграф" писал об аварии при участии блоггерши Даши Квитковой. В результате ДТП столкнулись Ford Mustang, две машины Tesla и Lexus. Известно, что одна из женщин, находившаяся в автомобиле, травмировала руку.