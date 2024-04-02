"Геніальна" аварія у Києві: нахабний водій порушив кілька ПДР і розтрощив три авто (відео)

Він порушив усе, що тільки можна

Вранці 2 квітня у Києві сталася масштабна ДТП за участі трьох авто. Винуватцем ДТП беззаперечно є водій Ford, який порушив відразу кілька правил дорожнього руху.

Відповідне відео поширили у патрульній поліції Києва. На щастя, у результаті зіткнення ніхто не постраждав.

Керманич Ford рухався смугою для громадського транспорту і з третьої правої смуги чомусь вирішив повернути наліво. Таким чином він порушив правила проїзду перехресть, рухаючись смугою для громадського транспорту і вчинив ДТП.

Внаслідок зіткнення постраждали 3 авто — "винуватець аварії" Ford, Jeep, який рухався на зелене світло лівою смугою, а також Infiniti, що проїжджало перехрестя у протилежному напрямку. У нього влетіли частини від автівок. Автомобіль Jeep перекинувся на бік.

На керманича Ford склали 2 протоколи — за порушення ПДР, що призвели до ДТП, а також за рух смугою громадського транспорту. Крім того, постанову отримав водій Jeep — він не мав страховки на авто.

У коментарях користувачі соцмереж пропонують позбавити водія Ford водійського посвідчення і висловлюють сподівання, що він більше ніколи не сяде за кермо. Адже він наразив на небезпеку не лише себе, а й інших учасників дорожнього руху.

Раніше "Телеграф" писав, що юнак з України загинув у страшній ДТП. Вона сталась у Польщі.