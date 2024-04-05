Может ли в этом месте остановиться авто: непростая задача по ПДД

Впереди машины есть препятствие

Осуществить остановку автомобиль может только на время и в некоторых местах. Впрочем, может ли он остановиться, если перед ним есть существенное препятствие.

В чем состоит задача

Так, Telegram-канала "А ты знаешь ПДД?" подготовил для водителей задачу, согласно которой нужно определить, может ли синяя машина встать перед железнодорожным переездом. Предлагается всего два варианта ответа — "разрешено" и "запрещено".

Сразу отметим, что остановка — прекращение движения транспортного средства на время до 5 минут или больше, если это необходимо для посадки (высадки) пассажиров или погрузки (выгрузки) груза, выполнения требований настоящих Правил (предпочтения в движении, выполнения требований регулятора, сигналов светофора тому подобное).

В этом случае следует обратиться к пункту 15.9 ПДД Украины, где указаны места, в которых запрещена остановка. Согласно ему, остановки запрещается: на железнодорожных переездах, на трамвайных путях, на эстакадах, мостах, путепроводах и под ними, а также в туннелях, на пешеходных переходах и ближе 10 м от них с обеих сторон, кроме случаев предпочтения в движении и т.п.

Итак, учитывая рисунок, можно увидеть, что место предполагаемой остановки синего автомобиля именно перед железнодорожным переездом, а в пункте выше указано, что остановка запрещается непосредственно на железнодорожном переезде.

Таким образом, синий автомобиль может остановиться перед железнодорожным переездом. Правильным будет ответ — "разрешено".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в Киеве наглый водитель нарушил сразу несколько ПДД и разбил три автомобиля. Впрочем, к счастью, никто в этой аварии не пострадал.