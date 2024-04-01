Больше не будут штрафовать: в Украине отменят один из сезонных штрафов ПДД, названа дата

Поскольку об этом требовании часто забывали, многих водителей штрафовали

Ровно через месяц, с 1 мая, в Украине отменят обязанность водителей включать дневные ходовые огни независимо от освещенности. С 1 октября по 1 мая все водители должны соблюдать эти правила вне населенных пунктов.

Есть автомобили, в конструкции которых не предусмотрены дневные световые огни. Тогда следует включать ближний свет фар, говорится в пункте 9.8 ПДД.

Что изменится с 1 мая

Напоминаем, что еще в течение этого месяца все водители транспортных средств в Украине, которые двигаются вне населенных пунктов, должны соблюдать это требование, если не хотят получить штраф. При этом правило действует круглосуточно, даже если на дворе яркий солнечный день.

При условиях недостаточной видимости можно включить противотуманки, если этот тип фар предусмотрен конструкцией транспортного средства.

Дневные ходовые огни или ближний свет фар нужно включать, так как в период с осени до весны световой день короткий, часто есть ухудшение видимости, например, снег, дождь или туман. Поэтому риск попасть в аварию изрядно растет. В связи с этим и ввели такие правила, и установили размер штрафа для их нарушителей.

Какой штраф предусмотрен за это нарушение

В случае, если водитель в период с 1 октября по 1 мая не включает за пределами населенных пунктов свет фар, для него предусмотрен штраф. Патрульные уполномочены составить протокол по части 2 статьи 122 Кодекса административных правонарушений. Штраф по этой статье достигает 510 гривен. Минимальный – 425 гривен. С 1 мая это требование будет отменено и больше патрульные не смогут ни останавливать водителей таких авто, ни штрафовать.

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