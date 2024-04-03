Разрешено ли здесь ехать прямо: водителям подготовили задание на проверку с ПДД по буксировке

Важную роль в этой ситуации играет знак

На дороге с автомобилем может случиться что угодно. Да, не всегда есть возможность дотянуть машину до сервиса, но иногда вас без проблем могут отбоксировать "коллеги". Впрочем, можно ли двигаться "на буксире" где угодно.

В чем заключается задача по ПДД

В частности, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" подготовил для водителей задачу по буксировке. В ней говорится, разрешено ли движение прямо в ситуации, когда белое авто тянет за собой синее, а впереди машин установлен специальный знак. Для ответа следует выбрать один из двух вариантов — разрешено или запрещено.

В этой ситуации следует обратиться к знаку 3.4 ПДД Украины "Движение с прицепом запрещено". Как следствие, он запрещает буксировку механических транспортных средств.

Не распространяется действие знака на транспортные средства, обслуживающие граждан или принадлежащих гражданам, проживающим или работающим в этой зоне, а также на транспортные средства, обслуживающие предприятия, расположенные в указанной зоне. В таких случаях транспортные средства должны въезжать в указанную зону и выезжать из нее на ближайшем перекрестке к месту назначения.

Что касается действия знака, то это от места установки до ближайшего перекрестка за ним, а в населенных пунктах, где нет перекрестков, до конца населенного пункта. Действие знака не прерывается в местах выезда с прилегающих к дороге территорий и в местах пересечения (примыкания) с полевыми, лесными и другими дорогами без покрытия, перед которыми не установлены знаки приоритета.

Таким образом, в этом случае правильным ответом будет "запрещено". Белое авто должно повернуть налево или направо, чтобы не нарушать правило.

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