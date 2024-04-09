Установили ли ГБО в авто? За какие нарушения могут угрожать большие штрафы и даже лишение прав

Нужно сделать все правильно, в противном случае то ГБО никогда не окупится.

Ездить на газе дешевле, чем на бензине или дизеле, и это общеизвестный факт. В среднем 1 км дороги на газе стоит 3 гривны 37 копеек. Многие водители, особенно те, которые каждый день много ездят, решают переоборудовать авто на газ. После этого им нужно еще вписать в техпаспорт ГБО.

Некоторые водители пренебрегают этим правилом, однако делать это не стоит. Рассказываем, почему.

Не вписан газ в техпаспорт или неправильно установленное ГБО: угрожает ли вам штраф

Не зависимо от того, зарегистрированный автомобиль или нет, если вы переоборудовали его на ГБО, нужно обязательно внести изменения в МРЭО. Это касается не только ГБО, но и других изменений, которые владелец вносил и которых нет в проекте. Все они должны быть вписаны в техпаспорт, иначе штраф.

Согласно части 2 статьи 32 Закона Украины о дорожном движении, если любое устройство, включая и газобаллонное оборудование, установили неправильно, то авто нельзя эксплуатировать. Это нарушение требований, игнорирование чего может даже привести к лишению водительского удостоверения.

Если водителя с авто на ГБО, установленном неправильно, остановили, его штрафуют на 340 гривен согласно части 1 статьи 121 Кодекса об административных правонарушениях. В некоторых случаях водителей (это нарушение совершено повторно в течение 1 года) лишают прав на полгода.

Однако здесь есть нюанс — патрульный не может просто указать, что в автомобиле незаконно установлено ГБО. Он должен составить специальный акт проверки технического состояния ТС.

Согласно ч. 6 статьи 121 КУоАП, владелец авто должен в течение 10 дней вписать ГБО в техпаспорт. В противном случае ему грозит штраф в размере 850 грн. Повторное правонарушение в течение года удваивает сумму штрафа – 1700 грн. Также суд может назначить наказание в виде общественных работ и изъять ТС.

Ранее Телеграф рассказывал, как перерегистрировать транспортное средство в случае установки ГБО. Здесь перечислены все необходимые документы и нюансы, которые нужно знать.