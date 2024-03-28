Электричество или ГБО: сколько стоит 1 км дороги на электрокаре и газе

Раньше абсолютным лидером были авто на газе

Когда-то считалось, что наиболее экономичным видом транспорта является авто с галобаллонным оборудованием. Поэтому лет 5-10 назад его устанавливали в большинстве автомобилей. Но потом наступила эра электрокаров, и сейчас именно количество авто с электрическими двигателями больше растет в Украине.

Поскольку электроэнергия в Украине была недорогой, ездить по электрическим авто было выгодно. С июля прошлого года Кабмин повысил стоимость электроэнергии до 2,64 грн/кВт-ч для населения. Итак, давайте посчитаем, выгодно ли сейчас пользоваться электрокаром по сравнению с автомобилем с ГБО. За отправную точку возьмем 1 км пройденного пути машинами с разными видами двигателей.

Как рассчитать стоимость 1 км авто на ГБО

Чтобы определить стоимость 1 км пути, нужно иметь следующие данные: расход горючего и цена газа. Расход топлива следует разделить на 100 и умножить на стоимость газа.

Отметим, что авто на газе всегда использует больше, чем на бензине. То есть, если взять одно и то же авто, которое на бензине тратит 10 л/100 км в комбинированном цикле, то на газу — около 120% от этого. В среднем – 12 литров.

К примеру, возьмем Skoda Octavia, которую часто переводят на ГБО. Его расход газа – 12 литров. 12/100х28,14 (по состоянию на 28 марта). Выходит, что 1 км на газу стоит 3 гривны 37 копеек. Не так уж дешево. А что там с электрокарами?

Сколько стоит 1 км на электрокаре

Например, возьмем самый популярный в Украине электрокар — Nissan Leaf. В основном большинство модификаций его имеют 40-киловаттную батарею. Двигатель тратит около 15 кВт энергии на 100 км пути. Тариф на электроэнергию мы уже знаем – 2,64 грн/кВт-час.

Считаем: электрокар тратит 0,15 кВт/ч в 1 км. Эту цифру нужно умножить на цену электроэнергии: 0,15 кВт-ч/км*2,64 грн/кВт-ч = 0,396 грн/км. Выходит, что электромобилем ездить в 10 раз дешевле, чем авто на газе.

Но подождите. Столько будет стоить 1 км дороги, если заряжать электрокар дома от розетки. На станциях с медленной зарядкой 1 кВт стоит около 5-6 гривен, быстрая зарядка стоит 7-8 гривен. То есть, полная зарядка того же Nissan Leaf может стоить 320 грн. В пересчете на 1 км это: 0, 15 кВтч/км*8 грн = 1,2 гривны. Все равно дешевле, чем на газе.

Ранее Телеграф писал, почему цены на бензин в Украине растут. И на сколько они вырастут, если депутаты все же повысят акцизы на горючее.