Должен помнить каждый водитель: как перерегистрировать транспортное средство при установке ГБО
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Только с начала года почти 4,5 тысячи человек переоборудовали свои автомобили
В связи с повышением цен на бензин и дизель все больше водителей думают о том, чтобы перевести свой автомобиль на газобаллонное оборудование (ГБО). Впрочем, для этого необходимо пройти определенную процедуру переоформления и собрать соответствующие документы.
Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД. Отмечается, что с начала года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.
Какая процедура переоформления и перечень документов
После переоборудования авто в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в Сервисном центре МВД. Заранее нужно взять талон Е-записи. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД. Автовладелец должен предоставить следующие документы:
- паспорт гражданина Украины;
- идентификационный номер;
- имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
- акт приема-передачи авто;
- свидетельство о согласовании конструкций;
- сертификат соответствия.
Также государственная перерегистрация транспортных средств производится при наличии следующих документов:
- паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:
- временное удостоверение гражданина Украины;
- вид на постоянное проживание;
- виды на временное проживание;
- удостоверение беженца;
- удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите
После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива. Также в Сервисном центре МВД напомнили, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.
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