Укр

Должен помнить каждый водитель: как перерегистрировать транспортное средство при установке ГБО

Автор
Андрей Сурков Андрей Сурков
Дата публикации
Читати українською
Автор
Должен помнить каждый водитель: как перерегистрировать транспортное средство при установке ГБО

Только с начала года почти 4,5 тысячи человек переоборудовали свои автомобили

В связи с повышением цен на бензин и дизель все больше водителей думают о том, чтобы перевести свой автомобиль на газобаллонное оборудование (ГБО). Впрочем, для этого необходимо пройти определенную процедуру переоформления и собрать соответствующие документы.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД. Отмечается, что с начала года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.

Какая процедура переоформления и перечень документов

После переоборудования авто в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в Сервисном центре МВД. Заранее нужно взять талон Е-записи. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД. Автовладелец должен предоставить следующие документы:

  • паспорт гражданина Украины;
  • идентификационный номер;
  • имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;
  • акт приема-передачи авто;
  • свидетельство о согласовании конструкций;
  • сертификат соответствия.

Также государственная перерегистрация транспортных средств производится при наличии следующих документов:

  • паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:
  • временное удостоверение гражданина Украины;
  • вид на постоянное проживание;
  • виды на временное проживание;
  • удостоверение беженца;
  • удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива. Также в Сервисном центре МВД напомнили, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какой популярный дефект шин может привести к серьезной аварии. Это может произойти с любым.

Теги:
#Автомобиль #ГБО #Автогаз #Пальне