Должен помнить каждый водитель: как перерегистрировать транспортное средство при установке ГБО

Только с начала года почти 4,5 тысячи человек переоборудовали свои автомобили

В связи с повышением цен на бензин и дизель все больше водителей думают о том, чтобы перевести свой автомобиль на газобаллонное оборудование (ГБО). Впрочем, для этого необходимо пройти определенную процедуру переоформления и собрать соответствующие документы.

Об этом напомнили в Главном сервисном центре МВД. Отмечается, что с начала года 4437 человек переоборудовали свои автомобили и перерегистрировали транспортные средства после установки ГБО.

Какая процедура переоформления и перечень документов

После переоборудования авто в 10-дневный срок его необходимо перерегистрировать в Сервисном центре МВД. Заранее нужно взять талон Е-записи. Также талон на перерегистрацию транспортного средства можно взять непосредственно в терминале, расположенном в помещении сервисного центра МВД. Автовладелец должен предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный номер;

имеющееся свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт приема-передачи авто;

свидетельство о согласовании конструкций;

сертификат соответствия.

Также государственная перерегистрация транспортных средств производится при наличии следующих документов:

паспорт гражданина Украины (в случае предоставления ID-карты без имеющихся в бесконтактном электронном носителе сведений о регистрации места жительства вместе предоставляется справка о регистрации места жительства) или:

временное удостоверение гражданина Украины;

вид на постоянное проживание;

виды на временное проживание;

удостоверение беженца;

удостоверение лица, нуждающегося в дополнительной защите

После перерегистрации транспортного средства владелец получает новое свидетельство о регистрации автомобиля с указанием определенного вида топлива. Также в Сервисном центре МВД напомнили, что в настоящее время экспертное исследование не обязательно. Экспертное исследование проводится по желанию владельца транспортного средства.

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