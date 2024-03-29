Аномально дешевый автогаз попал на украинский рынок: отразится ли это на ценах в Украине

Рассказываем, изменится ли из-за этого цена на автогаз

Как известно, Украина импортирует автомобильный газ из Польши. А туда он приезжает из разных стран, в том числе из России. Несмотря на многочисленные санкции и запреты, российский автогаз все равно находится на рынке Украины.

Польский рынок переполнен российским газом. Его продают в Украину разные польские компании, пишет enkorr.

Наибольшее количество газа сконцентрировано у границы Польши с Беларусью. Если раньше автогаз перевозили в Украину через КПП поблизости (например, Ягодин), то сейчас нужно ехать в обход. Это увеличивает стоимость автогаза, сообщил "Телеграфу" аналитик "А-95" Артем Куюн.

И все же российский ресурс значительно дешевле. Поэтому ряд польских поставщиков газа настолько научились штамповать документы по происхождению товара, что вообще сложно понять, что у них не так.

Похоже, польские регуляторы выдают поставщикам поддельные документы. Артём Куюн говорит, что сейчас все равно ситуация улучшилась, ведь раньше российского газа в Украине было гораздо больше. Но эксперт не думает, что это существенно повлияло бы на цену автогаза, и считает ее сформированной. Тем более что сейчас в Украине ажиотажа на этот ресурс абсолютно нет.

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