Встановили ГБО в авто? За які порушення можуть загрожувати великі штрафи і навіть позбавлення прав

Потрібно зробити все правильно, в іншому разі те ГБО ніколи не окупиться

Їздити на газі дешевше, ніж на бензині чи дизелі, і це загальновідомий факт. У середньому 1 км дороги на газі коштує 3 гривні 37 копійок. Багато водіїв, особливо тих, які щодня багато їздять, вирішують переобладнати авто на газ. Після цього їм потрібно ще вписати в техпаспорт ГБО.

Деякі водії нехтують цим правилом, проте робити цього не варто. Розповідаємо, чому.

Не вписаний газ у техпаспорт або неправильно встановлене ГБО: чи загрожує вам штраф

Не залежно від того, зареєстроване авто чи ні, якщо ви переобладнали його на ГБО, потрібно обов’язково внести зміни у МРЕВ. Це стосується не лише ГБО, але й інших змін, які власник вносив, і яких немає у проєкті. Усі вони повинні бути вписані у техпаспорт, інакше — штраф.

Згідно з частиною 2 статті 32 Закону України про дорожній рух, якщо будь-який пристрій, включно і газобалонне обладнання, встановили неправильно, то авто не можна експлуатувати. Це порушення вимог, ігнорування чого може навіть призвести до позбавлення водійського посвідчення.

Якщо водія з авто на ГБО, встановленим неправильно, зупинили, його штрафують на 340 гривень, згідно з частиною 1 статті 121 Кодексу про адміністративні правопорушення. В деяких випадках водіїв (це порушення вчинене повторно протягом 1 року) позбавляють прав на пів року.

Проте тут є нюанс — патрульний не може просто вказати, що в авто незаконно встановлено ГБО. Він повинен скласти спеціальний акт перевірки технічного стану ТЗ.

Згідно з ч. 6 статті 121 КУпАП, власник авто повинен протягом 10 днів вписати ГБО у техпаспорт. Інакше йому загрожує штраф у розмірі 850 грн. Повторне правопорушення протягом року подвоює суму штрафу — 1700 грн. Також суд може призначити покарання у вигляді громадських робіт та вилучити ТЗ.

Раніше "Телеграф" розповідав, як перереєструвати транспортний засіб у разі встановлення ГБО. Тут перелічено усі необхідні документи та нюанси, які потрібно знати.