Какой автомобиль в этой ситуации проедет первым: задача на проверку ПДД

Речь идет о дороге, где нет никаких указателей

Очень часто бывает так, что автомобили могут встретиться на дороге без опознавательных знаков. Впрочем, соблюдать ПДД нужно всегда.

Так, Telegram-канал "А ты знаешь ПДД?" подготовил для водителей задание. В частности, в нем говорится, какое транспортное средство проедет перекресток первым — синий или белый. Отмечается, что движение происходит по лесной дороге.

Какое авто в этой ситуации должно ехать первым

В этой ситуации следует обратиться к п. 16.12 ПДД. В нем говорится о том, что на перекрестке равнозначных дорог водитель нерельсового транспортного средства обязан дать дорогу приближающимся справа транспортным средствам, кроме перекрестков, где организовано круговое движение.

Итак, правильным будет проезд первым белого автомобиля. Уже после него вправе ехать синяя машина.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, за какие популярные нарушения можно получить штраф в 680 грн. Недавно было предложено повысить наказание за это. Речь идет не только об увеличении штрафа, но и о лишении водительского удостоверения.