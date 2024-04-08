Об этом забывает каждый второй водитель: за популярные нарушения можно получить штраф в 680 грн

Недавно было предложено повысить наказание за это

Как известно, некоторые водители пренебрегают тем, что не всегда пропускают специальные транспортные средства. Как следствие, за это можно получить штраф. Впрочем, денежное наказание предусмотрено и за другие нарушения ПДД.

"Телеграф" рассказывает, за что можно получить штраф в 680 грн. Сразу отметим, что недавно было предложено повысить денежное наказание за один из видов нарушений.

За что штрафуют в Украине водителей на 680 грн

В частности, наказание предусмотрено за, собственно, непредоставление в движении транспортным средствам аварийно-спасательных служб, скорой медицинской помощи, пожарной охраны, полиции, движущихся с включенными специальными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Кроме того, денежное наказание будет и за непредоставление дороги маршрутным транспортным средствам, в частности, нарушение правил движения и остановки на полосе для маршрутных транспортных средств, а так же нарушение правил остановки, стоянки, создающие препятствия дорожному движению или угрозу безопасности движения.

Впрочем, недавно относительно непредпочтения дороги специальным транспортным средствам было предложено усилить ответственность. Согласно законопроекту, за непредоставление преимущества в движении транспорта, имеющего на это право, можно получить штраф в размере от 1700 до 2550 гривен. Также таких водителей будут лишать водительских прав на срок от 6 месяцев до 1 года.

А если это нарушение могло повлечь или таки привело к угрозе жизни и здоровью людей, то штраф будет больше — от 3400 до 5100 грн. Также в таком случае будут лишать права управлять автомобилем уже от 5 до 10 лет. То есть, если вы не пропустили скорую, которая везла больного пациента в больницу или спешила на вызов, то вас могут оштрафовать на сумму до 5100 или лишить водительского удостоверения на 10 лет.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что можно получить немалый штраф за ремонт авто на улице. Такая норма действует еще с конца 2010 года, но о ней мало кто знает.